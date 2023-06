Les demi-finales de Top 14 débuteront ce vendredi avec Toulouse - Racing 92. Dans la foulée, La Rochelle affrontera l'UBB à Anoeta ce samedi à 17h pour tenter de remporter la place restante pour la finale du championnat. Découvrez en avant-première les compositions probables des deux équipes ainsi que les infirmeries !

Le XV de départ probable de La Rochelle

15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Rhule ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Pa. Boudehent ; 5. Skelton, 4. Sazy ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Les remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Sclavi, 18. Lavault, 19. Bourdeau, 20. Dillane, 21. Berjon, 22. Favre, 23. Colombe Reazel.

Infirmerie : seuls y figurent Yoan Tanga-Mangene, sorti touché à une cheville face au Stade français, et Pierre Popelin (mollet), forfait dès l’échauffement. Matthias Haddad (cheville) et Teddy Thomas (mollet) sont à l’entraînement, en phase de reprise. Commotionné en finale de Champions Cup, Georges-Henri Colombe Reazel a le feu vert médical pour reprendre la compétition. Uini Atonio (genou), Will Skelton (genou), Ulupano Seuteni (épaule) et Levani Botia (doigt) sont aptes.

Le XV de départ probbale de Bordeaux

15. Bielle-Biarrey ; 14. Cordero, 13. Dubié, 12. Moefana, 11. Tambwe ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) : 7. Bochaton, 8. T. Willis, 6. Diaby ; 5. Cazeaux, 4. Douglas ; 3. Cobilas ou Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Oghre, 17. Kaulasvhili, 18. Jolmes, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Zabalza ou Lesgourgues, 21. Holmes, 22. Depoortère, 23. Falatea

Infirmerie : le deuxième ligne Jandré Marais est forfait bien sûr. Le staff conservait un mince espoir de récupérer le pilier Ben Tameifuna qui s’était blessé à un doigt. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’était décidé. À l’infirmerie, on trouvait le flanker Alban Roussel (cervicales) et le deuxième ou troisième ligne argentin Guido Petti (ménisque). Enfin, le troisième ligne Antoine Miquel (cervicales) et le talonneur Pablo Dimcheff (entorse d’un genou) reviennent tout juste de blessure.