Victime de blessures à répétition, Gabin Villière a quasiment réalisé une saison blanche avec son club du RCT. Seulement deux matchs de Top 14 à son compteur. L’ailier du XV de France est tout de même revenu à temps pour disputer la finale de Challenge Cup et pour retrouver le CNR de Marcoussis pour ce premier stage dans la perspective de la Coupe du monde. Pour son plus grand bonheur. Entretien.

Dans quel état d’esprit avez-vous retrouvé le XV de France ?

Ça se voit sûrement sur mon visage, mais ça fait un bien fou de revenir ici à Marcoussis, de retrouver les mecs sur le terrain, de se dépenser. Ça fait revivre.

Qu'est ce qui vous a manqué le plus durant cette période loin des terrains ?

Le ballon et les copains ! D’être un peu seul, enfermé en salle ou dans mes routines individuelles, c’est pénible. Quand on joue au rugby , c’est pour vivre quelque chose de collectif. C’est vraiment ce qui m’a manqué le plus de ne pas pouvoir être avec les mecs sur le terrain. Donner aux autres, partager, c’est ce qui m’a fait le plus défaut. Et c’est ce qui a été le plus compliqué à vivre.

Avez-vous trouvé le temps long ?

Un peu plus d’un an, c'est forcément long. J’ai connu pas mal de rechutes. Heureusement, j’ai pu revenir à chaque fois, ce qui a été un bonheur immense. Ça m’a donné de la force et beaucoup d’encouragements. Malheureusement, j’ai joué de malchance. Je n’ai pas fait une saison blanche mais pas loin, notamment par rapport aux objectifs que je m’étais fixés. Maintenant, ces objectifs, je les ai gardés en tête, notamment celui de revenir en forme. J’ai mis ces blessures à profit pour utiliser ce temps et prendre de l’avance sur d’autres compartiments.

Avez-vous eu peur de ne pas pouvoir revenir à temps ?

Non, parce que je ne suis pas de nature à me prendre la tête. Je suis quelqu’un qui prend les échéances une par une. Je voulais surtout revenir à 100 %. Et par rapport aux blessures que j’ai pu avoir, je savais que j’avais le temps pour revenir. Et je crois que j’ai profiter de tout ce temps loin des terrains pour bien travailler pour ne pas revenir à 10 % de mes capacités. Ça a été dur mais je n’ai pas douté.

Le devoir de mémoire vis-à-vis des joueurs souvent évoqué par le sélectionneur Fabien Galthié a-t-il été un paramètre important dans votre degré de confiance ?

Fabien sait ce que c’est. Nous sommes nombreux à passer par là (par la blessure). Maintenant, le staff sait aujourd’hui que nous avons un mental à toutes épreuves. Les coachs savent qu’on est capables de revenir en grande forme. Maintenant, la confiance du staff, ça aide. C’est évident. Mais c’est nous, les joueurs, qui nous fixons nos objectifs. A nous de les atteindre. Parce qu’on sait tous que si nous ne sommes pas en forme, nous n’aurons pas notre place en équipe de France. A chacun d’aller chercher son maillot. Tout le monde est au courant. Rien n’est jamais acquis.

Comment situez-vous votre niveau de forme aujourd’hui ?

Plutôt bien, après un an de préparation physique (rires).

N’est ce pas finalement une chance d’aborder cette préparation à la Coupe du monde avec autant de fraîcheur ?

C’est un angle de vue que je n'avais pas perçu au départ. Mais dans mon entourage, on m’a souvent répété que c’était aussi une chance de pouvoir aborder la préparation du Mondial sans avoir trop « matcher ». De pouvoir compter une fraîcheur physique et mentale qui peut être plus grande que certains joueurs qui ont « matcher » tout au long de la saison. Ça permet aussi de positiver durant pour traverser les épreuves.