De mercredi à vendredi, 27 Tricolores seront donc rassemblés au CNR de Marcoussis afin d’y réaliser un mini-stage de trois jours. L’occasion, pour le sélectionneur Fabien Galthié, d’évaluer des joueurs ayant disparu des radars…

Fabien Galthié et son staff ont ce mercredi convoqué 27 joueurs un mini-stage de trois jours. Privés des Racingmen, des Rochelais, des Toulousains et des Bordelo-Béglais, tous attendus ce week-end pour les demi-finales, les coachs tricolores ont aussi mis au repos plusieurs cadres du groupe France, qu’ils se nomment Sekou Macalou, Romain Taofifenua, Damian Penaud ou encore Charles Ollivon. Ce premier rassemblement est donc une opportunité pour plusieurs joueurs ayant ces derniers mois quelque peu disparu des radars de retrouver la sélection nationale : 23 d’entre eux (14 avants et 3 trois-quarts) sont en pleine possession de leurs moyens alors que quatre autres Paul Willemse, Baptiste Serin, Baptiste Couilloud et Yacouba Camara sont en « phase de réathlétisation », comme l’explique le sélectionneur national.

Galthié : "J’ai interviewé tous les sélectionneurs français"

Pour les joueurs valides, deux séances d’entraînement sont prévues avec, en opposition, les moins de 20 ans tricolores, une configuration qui permettra aussi au staff des Bleus de « s’entraîner à s’entraîner » avant que ne débute, début juillet, le cœur de la préparation Coupe du monde à Monaco. Galthié expliquait : « Il était important de revoir des joueurs comme Jean-Baptiste Gros, Gabin Villière, Dylan Cretin, Arthur Vincent ou Demba Bamba. On a beaucoup investi sur ces joueurs-là depuis trois ans et on veut savoir où ils en sont, aujourd’hui : ils ont tous un savoir-faire, un savoir-être et on ne veut pas les perdre. Pour cela, rien ne remplace le vécu sportif. »

Avant que ne commence une aventure de quasiment cinq mois, Fabien Galthié n’a par ailleurs rien laissé au hasard et considérablement défriché le terrain : « Ces dernières semaines, poursuivait-il à Marcoussis mercredi, j’ai interviewé tous les sélectionneurs – excepté Jacques Fouroux évidemment — et tous les capitaines des équipes de France ayant un jour disputé une Coupe du monde. Je voulais avoir leur ressenti sur la compétition ». Et se préparer à tous les scénarios possibles et imaginables, semble-t-il. La liste des 33 joueurs sélectionnés pour l’évènement planétaire, elle, sera communiquée le 21 août.