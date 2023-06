En manque de temps de jeu du côté de Toulouse, Pierre Fouyssac (28 ans) pourrait changer d'air à l'intersaison. Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, le centre serait dans le viseur de Clermont et un départ vers l'Auvergne ne serait pas à exclure.

C'est une certitude, l'ASM Clermont Auvergne recherche un centre Jiff. Ces dernières semaines, les noms du Lyonnais Alfred Parisien et du Montpelliérain Yvan Reilhac sont très souvent revenus pour renforcer la ligne arrière auvergnate. Ce dernier était prêté du côté de la Section paloise cette saison.

Mais l'heureux élu pourrait bien se nommer Pierre Fouyssac. Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, le Toulousain serait dans le viseur du club clermontois pour la saison prochaine.

Même s'il reste un an de contrat à Fouyssac, un départ ne serait pas à exclure pour l'ancien Agenais. Christophe Urios pourrait donc en profiter pour enrôler le joueur de 28 ans et renforcer son centre du terrain pour les prochaines saisons. On contrat d'au moins deux ans serait sur la table.

6 matchs cette saison, 4 titularisations

Embêté par des blessures depuis son arrivée à Toulouse en 2018, Pierre Fouyssac ne s'est jamais imposé dans le quinze de départ rouge et noir.

Cette saison encore, il s'est gravement blessé à un genou après sa première titularisation à Montpellier. Au total, il a pris part à 6 rencontres avec les Stadistes, dont seulement 4 dans la peau d'un titulaire.

Il a d'ailleurs débuté une rencontre au poste de troisième ligne aile, c'était sur le terrain du Racing 92.