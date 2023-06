Arrivé en janvier 2021 dans l'Hérault, Philippe Saint-André pourrait quitter Montpellier dans les prochaines semaines. Selon Midi Libre, l'ancien sélectionneur du XV de France ne devrait pas devenir vice-président du MHR, comme cela était initialement prévu.

Une page pourrait se tourner du côté du GGL Stadium. Un an après avoir remporté le Top 14 avec Montpellier, Philippe Saint-André pourrait mettre les voiles dans quelques semaines. En effet, selon nos confrères de Midi Libre, ce dernier ne devrait pas devenir vice-président du club, comme c'est attendu depuis de longs mois.

Arrivé en 2021 chez les Cistes, l'ancien sélectionneur des Bleus a vécu un exercice 2022/2023 très compliqué avec ses joueurs. Pas qualifiés pour la phase finale du Top 14, les champions en titre montpelliérains ont terminé à une piètre onzième place à l'issue des vingt-six journées.

Pour rebondir, un projet du côté de Provence Rugby en Pro D2 lui aurait été présenté. Il y a deux ans, il avait refusé une première proposition du club aixois. Va-t-il l'accepter cette fois ? Affaire à suivre.

Un bouclier et une Challenge Cup en poche

S'il devait prendre fin dans quelques jours, le passage de Saint-André à Montpellier restera tout de même plus que réussi. Un peu plus d'un an après son arrivée, le technicien a remporté le Top 14 avec le MHR face à Castres en finale, le premier de l'histoire du club. Un an plus tôt, il avait soulevé la Challenge Cup en battant les Tigers de Leicester du côté de Twickenham.

Pour rappel, c'est Richard Cockerill qui va débarquer à l'intersaison dans l'Hérault. L'entraîneur anglais passé par Toulon formera un duo avec Jean-Baptiste Elissalde.