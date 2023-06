Le jeune pilier de Toulouse Marco Trauth ira s'aguerrir en Pro D2. Il a été prêté pour la saison à Béziers.

Après Thomas Ramos, Tristan Tedder ou, plus récemment, Simon Renda, Marco Trauth a lui aussi été prêté par le Stade toulousain pour s'aguerrir en Pro D2. Il passera la saison prochaine du côté de Béziers. « Très fier de rejoindre ce club historique et j’ai hâte de combattre pour ces couleurs », a-t-il déclaré sur le site du club héraultais. Cette saison, le pilier droit était en double licence avec Blagnac, en Nationale. Il a disputé seize rencontres avec les Caouecs, dont neuf comme titulaire. En octobre, le natif de Muret a disputé ses trois premières rencontres de Top 14. Il est entré en jeu lors des déplacements à Brive et Bayonne, entrecoupés de la réception de La Rochelle.

Un besoin au poste de pilier droit

Ce renfort au poste de pilier droit fera du bien à Béziers, démuni à ce poste-là. L'expérimenté Jamie Hagan (36 ans) a traversé la frontière audoise pour s'engager à Narbonne. Après seulement onze matchs en deux saisons, John-Hubert Meyer n'a logiquement pas été conservé par le club héraultais. Yannick Arroyo, prêté par Montpellier, retrouvera les Cistes la saison prochaine. Pour l'instant, Marco Trauth sera en concurrence, notamment, avec l'international espagnol Jon Zabala.