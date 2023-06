Au moment de dresser le bilan de la saison écoulée, Simon Gillham et Xavier Ric ont évoqué la "responsabilité collective" qui a conduit à la relégation du CAB en Pro D2.

"La saison est un échec, nous sommes tous responsables, à commencer par nous, dirigeants. Nous comprenons et nous partageons la colère des supporters." Par ces mots, Simon Gillham, le président briviste, est revenu sur l'année écoulée et la relégation du club corrézien en Pro D2. Pour autant pas question de claquer la porte. Le dirigeant se veut toujours ambitieux : "Nous avons connu d'autres relégations. Quand tu perds, tu fais beaucoup plus d'autocritiques que lorsque tu gagnes. L'an dernier, nous avons fait la même fin de saison désastreuse avant de nous sauver lors de la dernière journée. Peut-être qu'une relégation à ce moment-là aurait été un mal pour un bien. Et maintenant, nous y sommes, donc on va faire en sorte que ce soit un mal pour un bien, pour se poser les vraies bonnes questions afin de se reconstruire." Avant d'enchaîner : "C'est un coup d'arrêt pour la partie sportive, mais pas pour le club. Nous avons un nouvel investisseur (Ian Osborne) et nous descendons en Pro D2, c'est vrai que ça tombe mal. Mais si l'on prend l'exemple de Philippe Tayeb à Bayonne, il a vécu un peu la même situation avant de rebondir jusqu'à la saison que l'on a vue."

Les problèmes sont arrivés dès l'intersaison

Au moment de retracer la saison qui vient de s'écouler, Simon Gillham est remonté jusqu'au dernier recrutement pour évoquer les premiers soucis : "Celui-ci n'a pas été bon et il a globalement appauvri la qualité de notre groupe, à l'exception de deux-trois exceptions qui sont toujours avec nous comme Marcel Van der Merwe ou Sammy Arnold." Xavier Ric, le directeur général du club noir et blanc, valide : "Quand nous ne savons pas jusqu'à la dernière journée dans laquelle nous allons jouer, il est beaucoup difficile d'attirer des joueurs..."

Et puis, même la victoire bonifiée à Perpignan dès la deuxième journée (17-6) n'aura pas donné le bon virage à la saison corrézienne. "L'équipe n'a pas été épargnée par les blessures notamment dans ce premier bloc de dix rencontres, reprend Simon Gillham. Pour le groupe que l'on avait, avec la masse salariale qu'était la nôtre, nous manquions de profondeur de banc. Cela nous a énormément pénalisés. La venue de Ian Osborne est arrivée trop tard pour investir dans cette saison, même si elle nous a permis d'essayer de trouver des solutions avec les arrivées en cours d'exercice de Nicolas Sanchez, qui a été extraordinaire, ou de Ross Moriarty. Mais ce n'était pas suffisant. Patrice Collazo a amené un nouveau souffle, un leadership fort avec beaucoup de caractère. Nous avons cru que c'était bien reparti mais malheureusement c'était trop fragile." Trop fragile pour décrocher un nouveau maintien dans l'élite du rugby français...

Mathis Ferte a été la révélation briviste cette saison en Top 14. Icon Sport

La formation, le point positif

Pour autant, au cœur d'une saison "sans" ou noire c'est selon, Simon Gillham et Xavier Ric ont voulu tirer quelques points positifs comme l'apport des jeunes joueurs et le travail fait sur la formation au sein du club depuis maintenant plusieurs années. "C'est un travail de longue haleine depuis quatre-cinq saisons pour développer notre centre de formation, explique le directeur général. Nous sommes en train de récolter les fruits de ce travail. L'émergence de ces jeunes joueurs (Mathis Ferté, Tom Raffy, Léo Carbonneau, Nathan Fraissenon, entre autres), issus du bassin, de notre formation et attachés au club, est une vraie satisfaction. De nouvelles générations sont encore en train d'arriver avec un joueur comme Geoffrey Malaterre. Cela fait très longtemps que le CAB n'a pas eu autant de jeunes sélectionnés dans les différentes équipes de France. C'est un travail de l'ombre mené par Sébastien Bonnet, le directeur sportif du centre de formation et de l'association, et par Anne Santos-Espinous, pour le double projet et le suivi scolaire. C'est une vraie richesse. En ce qui concerne la formation, le club a été remis à sa place par rapport à une dizaine d'années..."

Tâche maintenant à tous les acteurs du club de remettre l'équipe fanion à sa place... en Top 14 ! À ce sujet, les dirigeants et Patrice Collazo, le manager, évoqueront en début de semaine prochaine les contours de l'effectif et les ambitions du CAB pour l'année à venir.