Avant cette demi-finale, on a demandé à Antoine Gibert, le talentueux ouvreur du Racing 92, de nous présenter ses collègues. C’est à vous, "Gibus"…

Guram Gogichashvili : "Cela n’a pas toujours été facile pour Guram ces derniers mois mais il revient petit à petit au top de sa forme. […] Les gros ont été touchés par les critiques s’étant abattues sur eux cette saison : c’est leur ego qui est en jeu. Tout ça les a peinés... et nous avec."

Camille Chat : "On l’appelle "Camtar" (le camion, N.D.L.R.) ou le char, soit tout ce qui est relatif à la brutalité. Camille est un buffle : il est entier, à fond dans tout ce qu’il fait et face à deux références du poste en France (Julien Marchand et Peato Mauvaka), il aura à cœur de répondre présent parce qu’il a aussi été ciblé par les critiques, récemment."

Trevor Nyakane : "Il a une tête ronde, une bouille sympa et un sourire magnifique. "Trev" est un être solaire, un ambianceur qui a le déhanché facile. Il apporte non seulement beaucoup de bonne humeur mais aussi de l’expérience : c’est un champion du monde sud-africain !"

Fabien Sanconnie : "C’est à la base une cisaille, un casseur de genoux, un défenseur irréprochable, quoi… Mais dernièrement, il a beaucoup progressé offensivement. Il porte les ballons et n’est plus seulement un gros plaqueur. "Sanco", il sort de deux saisons blanches (après une lourde blessure au genou puis une rechute, N.D.L.R.), a vécu quelque chose d’assez terrible mais vient d’enchaîner vingt matchs de très haut niveau."

Veikoso Poloniati : "À son arrivée, il était gêné par un problème au mollet. C’est la raison pour laquelle son intégration a pris plus de temps que prévu. Lui, c’est un géant, un colosse (2 m et 135 kg), une très belle trouvaille même s’il doit apprendre à canaliser son énergie. Dans le rugby moderne, pouvoir compter sur un numéro 5 de ce gabarit est important. Toutes les meilleures équipes en sont dotées."

Ibrahim Diallo : "C’est l’un de mes meilleurs amis dans la vie. Je suis arrivé au Racing en minimes, lui en cadets. Je ne suis donc pas très objectif mais à mes yeux, "Ibou" est l’un des meilleurs flankers du Top 14 : il fait très mal au plaquage, déjà ; et puis, il va vite, est lourd et fait mal à l’impact. C’est un joueur complet."

Cameron Woki : "Pour Cameron, les débuts ont été compliqués : même s’il vient de la région parisienne, il avait toute une partie de sa vie à Bordeaux. Il faut dire aussi que le Racing n’était pas une bonne équipe en début de saison et dans un tel contexte, on ne pouvait pas lui demander l’impossible. Depuis le stage que l’on a réalisé à Valence, il s’est pourtant passé quelque chose entre lui et le groupe. Il a trouvé sa place, repris confiance et sorti un très gros matchs en quart de finale."

Baptiste Chouzenoux : "On l’appelle "Chou" ou "La girafe", ça dépend. Il est peut-être l’un des avants les plus importants. C’est lui qui annonce en touche et lorsqu’il n’est pas là, on est moins rassurés. Pouvoir associer Cameron et "Chou" dans l’alignement, c’est un atout de dingue pour nous."

Nolann Le Garrec : "Nolann revient au sommet de son rugby : on connaît ses qualités de vitesse, d’appuis… Il a une passe irréprochable et quand tu joues numéro 10 à ses côtés, c’est un régal. À Anoeta, il aura en face de lui le meilleur joueur du monde et voudra faire une grosse performance. […] Nolann, il est en mission : il est sûr de ses qualités, a une énorme confiance en lui : quand il était plus jeune, ça pouvait choquer mais c’est souvent la marque des grands. Au début, il ne sortait pas avec nous, il n’appréciait pas trop ça. Et puis, tout d’un coup, il s’est ouvert, a commencé à partager des trucs et c’est comme ça qu’on l’aime."

Finn Russell : "Il a eu pour moi le rôle de grand frère. Finn, il est un jour le meilleur numéro 10 du monde puis il passe totalement à côté le match suivant. Mais ces derniers mois, il a vraiment gagné en maturité. Il est devenu papa, ça lui a fait du bien. Il ne pète plus les plombs, ne frise plus. Sa saison, très régulière, est d‘ailleurs une référence."

Juan Imhoff : "C’était l’embouteillage au poste d’ailier, cette année. Ils étaient nombreux (Christian Wade, Donovan Taofifenua, Louis Dupichot, Asaeli Tuivuaka, Vinaya Habosi, N.D.L.R.) et n’ont jamais eu la chance d’enchaîner, en raison de méformes passagères ou de blessures… Juan revient à son meilleur niveau au meilleur moment. Il a marqué quatre essais en quatre matchs et a brillé en quart de finale. Sa présence fait du bien au groupe."

Henry Chavancy : "La légende du club, le papa, le grand-père… Henry amène beaucoup de sérénité dans le groupe, il nous fait du bien. Il se complète bien avec Gaël, qui est beaucoup plus sanguin."

Gaël Fickou : "Gaël, t’as l’impression qu’il a un jour 22 ans et 40 le lendemain. Il ne rechigne jamais sur les sorties de groupe mais à côté de ça, il a mille vies et si tu l’écoutes, il a toujours des rendez-vous business à caser… Il est irréprochable, toujours à 100 %."

Donovan Taofifenua : "Il a aussi fait un grand match contre le Stade français : il a du punch, de bons appuis et les adversaires ont du mal à le plaquer. Entre nous, on l’appelle "maître Tao" parce qu’il est un grand fan de mangas."

Max Spring : "Quand il est arrivé, j’ai eu un coup de cœur amical pour Max parce que je me retrouvais dans sa personnalité. Je suis content de ce qui lui arrive parce qu’il le mérite : il est très jeune, déjà international et titulaire dans l’un des meilleurs clubs du Top 14. Comme Brice Dulin, Max n’est pas très grand (1,76 m) mais super fort sous les ballons hauts."