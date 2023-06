La digestion après la déception du Leinster, la concurrence avec Julien Marchand, ses dernières semaines avec son pote Selevasio Tolofua... Le talonneur international du Stade toulousain Peato Mauvaka avait accepté, avant d'entamer la préparation de la demi-finale du Top 14 vendredi soir contre le Racing 92, d'évoquer son actualité de fin de saison.

Certes, Peato Mauvaka est un garçon naturellement décontracté, toujours le sourire aux lèvres. Mais, sous cette apparence désinvolte, le talonneur international du Stade toulousain n'en reste pas moins un immense compétiteur. Avant le stage au Portugal, il s'était confié sur la douleur qui avait été la sienne après l'élimination de son équipe face à sa bête noire du Leinster, en demi-finale de Champions Cup à Dublin fin avril : "Après le Leinster, c’était dur… Quand tu perds une demie, c’est toujours difficile à digérer, surtout quand ça en fait trois d’affilée face à la même équipe. S’incliner aux portes de la finale, ça fait mal."

Une déception qui avait laissé des traces perceptibles dans les rangs stadistes. "Lors du match suivant contre Bordeaux-Bègles, l’équipe s’était un peu rattrapée en gagnant à domicile mais, à Perpignan, la prestation a ensuite été très mauvaise." Référence à ce revers à Aimé-Giral où, même si l'équipe avait été remaniée, elle avait fait preuve de beaucoup trop d'inconstance. Leader de ce groupe, et promu parmi les capitaines cette saison, Mauvaka a gardé l'image renvoyée par lui et ses partenaires en travers de la gorge : "Je crois avoir eu encore plus de mal à digérer cette défaite que celle au Leinster."

"Si tu te contentes d'être deuxième..."

Mais l'intéressé sait surtout que les Stadistes avaient besoin de souffler, d'évacuer enfin la frustration du Leinster. "Les quelques jours de vacances, après la défaite à Perpignan, ont fait du bien pour se régénérer, avoue-t-il. Pour Brive ensuite, il y avait beaucoup d’émotions avec le dernier match à Toulouse pour les joueurs qui partaient." Derrière, les Toulousains ont enchaîné avec ce fameux stage au Portugal, à Faro, loin de leurs habitudes. "C'est une bonne chose de sortir un peu de notre confort. Nous serons prêts pour la demi-finale." Celle-ci arrive vendredi soir, à Saint-Sébastien, contre le Racing 92. Une formation que le Stade toulousain a battue à deux reprises cette saison, mais tout est différent lorsque surviennent les phases finales.

Aux grands hommes les grands matchs... Les internationaux toulousains sont conscients qu'ils seront attendus sur la pelouse d'Anoeta. Voilà qui n'effraie pas Mauvaka : "J'aime la pression. Pour moi, c'est une force." Que ce soit dès le coup d'envoi ou en cours de match. Depuis le retour de blessure de Julien Marchand il y a un peu plus d'un mois (il avait été victime d'une entorse de la cheville), le duo a repris sa cohabitation, comme en équipe de France.

"Avec Julien, c'est toujours la même chose depuis des années. On a l'habitude. Depuis qu'il est revenu, on se partage de nouveau le temps de jeu. Quel que soit mon rôle, je veux répondre présent et prouver que je peux avoir ma place de titulaire. Si tu te contentes d'être deuxième, ça ne sert à rien d'être au Stade toulousain."

"Sele (Tolofua), c'est mon frère"

Au-delà du strict aspect sportif, il y aura enfin une dimension affective forte pour Peato Mauvaka, qui vit ses dernières semaines aux côtés de Selevasio Tolofua, qu'il considère comme bien plus qu'un ami depuis qu'il est arrivé de Nouvelle-Calédonie à l'âge de 15 ans. "J'ai commencé ici avec lui et c'est grâce à lui que j'ai continué, explique Mauvaka. Nous étions dans la même catégorie et il m'aidait. "Sele", c'est mon frère. Sans lui, j'aurais lâché le rugby à l'époque, j'étais perdu, ça allait trop vite à Toulouse."

Selevasio Tolofua partira à Toulon la saison prochaine. Icon Sport - Icon Sport

Une magnifique déclaration du talonneur, qui a vécu comme une libération de voir Tolofua revenir à temps de son opération de la hanche pour disputer la fin de saison : "J'ai été soulagé qu'il reprenne. Il va partir à Toulon, c'est son choix parce qu'il veut connaître autre chose. Mais pour préparer le match de Brive, son dernier à Ernest-Wallon, c'était dur pour moi, il y avait beaucoup d'émotions, de souvenirs qui remontaient. J'étais dans ma bulle." Et les deux potes espèrent bien se créer un ultime souvenir commun avec Toulouse, la semaine prochaine au Stade de France.