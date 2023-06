Partis pour un stage au Portugal la semaine dernière, les Stadistes n’ont rien laissé au hasard avant de retrouver le Racing 92 en demi-finale, une équipe qu’ils ont battue à deux reprises cette saison.

Le Stade toulousain a déjà attaqué sa semaine. Revenus jeudi soir des quatre jours de stage au sud du Portugal, les Rouge et Noir ont bénéficié de deux jours de repos vendredi et samedi, avant de reprendre l’entraînement ce dimanche pour préparer la demi-finale. Nul doute qu’Antoine Dupont et ses partenaires étaient devant leur télévision, samedi en début d’après-midi, pour observer le derby parisien et connaître le nom de leur adversaire au Pays basque espagnol. Ce sera donc le Racing 92 que les hommes d’Ugo Mola retrouveront vendredi soir. Et ils n’ont donc rien laissé au hasard pour que l’état de fraîcheur soit maximal et les repères présents. Comme expliqué dans ces colonnes vendredi, le staff a choisi Faro, en Algarve, comme lieu de stage pour avoir des conditions météorologiques qui risquent d’être similaires à celles de Saint-Sébastien. Aussi, il a demandé à ses troupes d’être sur le terrain dès ce dimanche pour vivre une semaine "classique" (du dimanche au vendredi, au lieu du lundi au samedi).

Les Stadistes prendront la direction de Saint-Sébastien mercredi après-midi, alors qu’ils auront une journée off ce mardi. Du côté de l’effectif, le trois-quarts polyvalent argentin Juan Cruz Mallia est très incertain, lui qui a été victime d’une commotion il y a huit jours contre Brive. En revanche, le deuxième ligne Thibaud Flament, aussi à l’arrêt après une commotion au Leinster fin avril, devrait être sur le pont puisqu’il a reçu les autorisations nécessaires. Mola décidera-t-il de l’aligner d’entrée ou de le conserver sur le banc ? Réponse jeudi.

Habosi trop juste au Racing ?

Les Toulousains affronteront donc une équipe qu’ils ont battue à deux reprises cette saison, notamment lors d’un match retour qui avait marqué les esprits. Sans leurs internationaux et avec une composition largement remaniée, ils avaient impressionné à l’Arena (39-35) et notamment inscrit un sublime essai de cent mètres par Paul Graou, après une intervention décisive de Matthis Lebel. "Toulouse représente l’ogre du championnat, qui a terminé premier de la phase régulière, a eu le temps de se reposer avant Anoeta, note le Racingman Henry Chavancy. Mais c’est comme ça... On ne partira clairement pas favoris mais on va crânement jouer notre chance." Sa formation devrait encore se passer des services de son ailier fidjien Vinaya Habosi, victime d’une fissure du plancher orbitaire. Si le port d’un masque avait été envisagé pour leur permettre de jouer la demie, la blessure n’aurait pas suffisamment évolué de façon positive pour adpter cette solution.

Privé l’an passé de tauliers, le staff rochelaisa cette fois le choix du roi pour composer son meilleur groupe à l’heure des phases finales.

Au complet et parés pour le sprint final

Une infirmerie quasiment vide après trente-quatre rencontres et à deux marches d’un retentissant doublé ! Non, vous ne rêvez pas. C’est un fait qui, décortiqué, en dit long sur l’efficience du staff médical du double champion d’Europe. Déjà relativement peu fournie au printemps 2022 - à cela près que La Rochelle avait dû batailler sans Victor Vito ni Tawera Kerr-Barlow dès la finale de Champions Cup - la liste des blessés maritimes est encore bien davantage réduite à peau de chagrin dans la dernière ligne droite de cette saison où Ronan O’Gara et ses hommes veulent tout rafler.

Si Tanga-Mangene a subi une torsion à une cheville lors de la récente réception du Stade français, Thomas (mollet) et Haddad (cheville) peaufinent leur reprise et tout le reste des troupes est bel et bien opérationnel pour partir à l’abordage du Brennus. À commencer par les vingt-trois alignés en finale de Champions Cup, le 20 mai. Dont certains - Atonio (genou), Botia (doigt), Seuteni (épaule) et Skelton (genou) - ont mis à profit les deux précédentes semaines sans match pour soigner les pépins de Dublin. Quand, dans le même temps, Colombe a reçu le feu vert du neurologue pour postuler à Saint-Sébastien, suite à la commotion subie face au Leinster et dont le pilier raconte les coulisses dans un entretien à retrouver sur Rugbyrama.fr.

Frais comme des gardons

Quand bien même certains poussent fort pour en être, c’est un secret de polichinelle, le groupe de vingt-trois amené à fouler la pelouse d’Anoeta sera le même qu’à l’Aviva Stadium. À moins que le staff ne casse son désormais traditionnel 6-2 sur le banc pour y greffer un trois-quarts comme l’étincelant Hugo Reus. Quoi qu’il en soit, qu’importe la débauche d’énergie pour reverser le Leinster, c’est une équipe bien moins essoufflée que l’an passé qui part à la conquête du doublé. Jugez plutôt. Capitaine Alldritt ? Cinq titularisations sur les dix derniers matchs de la Rochelle depuis la fin du Tournoi des 6 Nations. Bourgarit ? Six cents minutes de moins au compteur, au même stade de la saison ! Pour ne citer qu’eux…