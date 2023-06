France Rugby a dévoilé ce mercredi les groupes masculin et féminin pour la première étape des Championnats d'Europe de Rugby à 7 au Portugal (du 9 au 11 juin). Un groupe féminin que l'on connaît bien, à quelques exceptions, et un groupe France "développement" pour les Bleus.

Le circuit Mondial à peine fini, les groupes France à 7 prennent le chemin du Championnat d'Europe. Ce week-end, c'est à Vila Real de Santo Antonio au Portugal que se déroulera la première étape (du 9 au 11 juin). Sortis quatrièmes du circuit après l'étape londonienne, les Tricolores visent le titre européen pour boucler leur saison pleine d'ambition.

Le groupe France masculin AURADOU Paul (RC Narbonne), BOUCHE Guillaume (US Dax), BOLLENGIER Nathan (Stade Rochelais), CHAUMONT Aurélien (US L’Isloise Rugby), DABO Ali (RC Suresnes), DESERT Simon (US Carcassonne), JOUVE Esteban (CO Berre), LE GALLEE Thibault (US Oyonnax), LEVRON Alexis (Section Paloise), MARCINIEK Amidou (Rouen Normandie Rugby), MATIU Temo (Biarritz Olympique), PARPAGIOLA Paolo (US Colomiers), TCHAPTCHET Alexandre (Lyon OU Rugby)

Particularité de ce groupe : on ne retrouve pas les habituels Jordan Sepho, Aaron Grandidier ou encore Stephen Parez Edo. Ce sont les jeunes joueurs du groupe France 7 Développement, menés par Thierry Janeczek, qui disputeront le Championnat européen. Parmi eux, on compte notamment le Lyonnais Alexandre Tchaptchet (7 matchs en Top 14) et le Narbonnais Paul Auradou (14 matchs en Nationale).

Un peu de remous dans le groupe féminin

Côté Bleues, peu, voire aucune surprise dans le groupe. On retrouve Joanna Grisez, Chloé Jacquet, Lou Noel, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Valentine Lothoz et Yolaine Yengo, toutes présentes lors de la dernière étape du circuit féminin à Toulouse (du 12 au 14 mai dernier). Bordeaux et Blagnac étant qualifiés pour la finale d'Élite 1 ce dimanche 11 juin, la Bordelaise Montserrat Amédée et la Blagnacaise Carla Neisen sont absentes du groupe.

Le groupe France féminin CIOFANI Anne-Cécile (Stade Français Paris), GRASSSINEAU Camille (Stade Français Paris), GRISEZ Joanna (AC Bobigny 93 Rugby), HAPULAT Lucy (AC Bobigny 93 Rugby), IZAR Shannon (RC Chilly Mazarin), JACQUET Chloé (Lyon OU Rugby), LEVY Maé (Montpellier Hérault Rugby), LOTHOZ Valentine (Stade Rennais Rugby), NOEL Lou (AC Bobigny 93 Rugby), OKEMBA Séraphine (Lyon OU Rugby), PELLE Chloé (RC Chilly Mazarin), TOUNKARA Hawa (SCUF), ULUTULE Jade (Stade Rennais Rugby), YENGO Yolaine (Stade Rennais Rugby)

Aucune Toulousaine ne figurent également dans le groupe. Pour les remplacer, David Courteix a entre autres fait appel aux Parisiennes Anne-Cécile Ciofani et Camille Grassineau, à la Montpelliéraine Maé Levy et à la rennaise Jade Ulutule. Les hommes commencent leur compétition en affrontant la Grande-Bretagne (Poule C) vendredi matin. Les Bleues joueront, elles, face à l'Italie (Poule C).