La LNR a annoncé la révocation du sursis de l'US Carcassonne, qui écopera de trois points de suspension la saison prochaine, qu'importe la division dans laquelle le club évoluera. Pourtant, ce mercredi après-midi, le président de Carcassonne, Benoît Mestre, se voulait rassurant.

Dans quelle division jouera l'US Carcassonne la saison prochaine ? Qu'importe, la LNR a annoncé ce mercredi soir que les Audois commenceraient l'année avec trois points de suspension au nom de la formation "Régulation". C'est une révocation du sursis d'une décision datant du 7 décembre dernier. Ils écopent aussi d'une amende de 13 000 euros. Avec la relégation du club en Nationale, l'USC était en proie à des difficultés financières.

Voici le communiqué relatif aux décisions de la formation régulation du conseil de discipline du rugby français \ud83d\udcc4\u27a1\ufe0f https://t.co/YhkyOH3NEi pic.twitter.com/plCy0Q6VsD — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) June 7, 2023

Pourtant, lors d'une conférence de presse organisée à Domec ce mercredi, le président du club Benoît Mestre s'était montré rassurant. "Nous avons répondu à toutes les questions, aux attentes et exigences de la DNACG. C’est la première bonne nouvelle. Ça s’est plutôt passé correctement. Il manque quelques documents, mais ce sera vite réglé." Les Audois ont réussi à réunir entre 400 000 et 700 000 euros selon le vice-président en charge des finances, Nicolas Regnier. Ce dernier, a souligné la "nécessité de changer un peu nos attitudes et pas seulement compter sur un pôle d’actionnaires pour faire face à ses obligations. On a donc sollicité tout le monde. À ce sujet, nous sommes touchés par l’adhésion collective, populaire à tous les niveaux."

Un effectif prêt

Les dirigeants de Carcassonne ont évidemment été questionnés sur la relégation administrative de Grenoble en Nationale. Cela pourrait permettre aux Cathares de sauver leur place en Pro D2. "Aujourd’hui, même si officiellement, la rétrogradation ponctuelle de Grenoble positionne Carcassonne en Pro D2, on est obligé de garder raison, mais de travailler en parallèle les deux hypothèses. Et s’il se présente, on relèvera le défi de la Pro D2", a confié Nicolas Regnier.

Le nouvel entraîneur principal Jean-Marc Aué a ensuite présenté les contours de son effectif. "Quasiment une dizaine de joueurs qui étaient déjà là l’année dernière se sont engagés. Il y en a aussi d’autres qui sont encore sous contrat et n’ont pas d’autres clubs, alors certes avec l’incertitude que l’on vienne les chercher demain. Il y a aussi un recrutement qui est fait pour que l’équipe soit compétitive. On a quasiment entre dix et quinze joueurs qui nous rejoignent et ont signé un précontrat. Enfin, on a une dizaine de joueurs du centre de formation qui vont aussi rentrer dans l’effectif", avance-t-il. L'entraîneur de la défense Aurélien Cologni ne sera pas gardé, faute d'argent.