À presque 40 ans, Jimmy Gopperth se lance dans un nouveau challenge. L'ouvreur emblématique de la Premiership s'est engagé avec Provence Rugby, a annoncé le club Aixois ce mardi. Il s'est engagé pour une saison.

Jimmy Gopperth est Aixois ! Provence Rugby a fait un très joli coup, en enrôlant l'ouvreur néo-zélandais, comme l'a annoncé le club ce mardi. Joueur extrêmement expérimenté du haut de ses 39 ans (il en aura 40 le 29 juin), celui qui a disputé plus de 300 matchs de Premiership est le quatrième meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition anglaise. Véritable légende en Angleterre, l'ancien des Hurricanes a joué avec les Newcastle Falcons et les Wasps. Il avait aussi joué en Irlande pour le Leinster et avait dernièrement rejoint Leicester. Avec les Tigers, Gopperth a disputé 20 matchs, dont la demi-finale en tant que titulaire.

Avec Gopperth et Francis, Provence Rugby affiche ses ambitions

\ud83d\udd34 ???????? | C'est signé pour le monument @jimmygopps ! \u270d\ufe0f — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) June 6, 2023

Polyvalent au poste d'ouvreur et de premier centre, il apportera bien évidemment son grand talent et son immense expérience au sein d'une équipe de Provence Rugby toujours à la recherche de la première phase finale de Pro D2 de son histoire. Ce recrutement, combiné avec la récente arrivée de Thomas Francis, permet à Aix de se donner les moyens de ses ambitions.