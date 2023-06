À quelques jours de la demi-finale entre La Rochelle et Bordeaux-Bègles, Ronan O'Gara s'est longuement confié dans Midi Olympique. L'entraîneur irlandais estime que son équipe a encore une énorme marge de progression par rapport à la finale de Champions Cup.

La Rochelle n'est pas à 100%. C'est en tout cas la pensée de Ronan O'Gara. Le manager de La Rochelle s'est exprimé en exclusivité pour Midi Olympique à quelques jours de la demi-finale face à Bordeaux-Bègles. Pour l'ancien canonnier du Munster, les Rochelais doivent encore monter d'un cran... alors que le trophée de Champions Cup a déjà été rangé dans une armoire.

"Je ne peux pas sous-estimer ce que les joueurs ont fait. C’est gravé dans l’histoire, c’est hyperimportant. Je suis très, très fier. Mais désormais, place au prochain boulot. Avec quelque chose d’énorme devant nous. Énorme ! Le Bouclier, en France, c’est devant la Champions Cup. Pas besoin de mots pour basculer. Nous avons été très moyens en finale de Champions Cup, ne l’oubliez pas."

Ronan O'Gara affirme également que la saison de ses hommes ne fait que débuter, après une éreintante saison régulière et un sacre européen. "On est là où nous voulions être mais ça ne compte plus. La saison commence samedi. On s’est bien reposé, nous avons bien fêté cette seconde étoile : tout est planifié pour être performant. Je suis fan du "growth mindset" (cultiver l’état d’esprit). On est toujours en apprentissage de certaines choses. Pour moi, c’était obligatoire quand tu es champion d’Europe d’éviter un barrage, par exemple, à Toulouse l’an dernier".