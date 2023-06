Logiquement considéré comme un des meilleurs joueurs du Top 14 cette saison, Emmanuel Meafou s'est livré quelques jours avant d'affronter le Racing 92 en demi-finale du championnat. Le colosse toulousain (2m03 ; 140kg) a inscrit pas moins de 11 essais cette saison. Il revient sur cette faculté à facilement franchir la ligne.

Il en a dégoûté plus d'un cette saison avec ses percussions dévastatrices et ses actions de classe qui nous feraient presque oublier son gabarit. Emmanuel Meafou s'est exprimé dans les colonnes de Midi Olympique ces derniers jours.

C'est désormais une certitude, le deuxième ligne rouge et noir a changé de dimension ces derniers mois avec la tunique du Stade toulousain sur les épaules.

Résultat : 11 essais, rien que ça. "Je savais que c'était un point de progression dans mon rugby, avoue l'Australien d'origine. La saison passée, je crois avoir inscrit cinq essais (quatre en fait, NDLR). Notre jeu collectif nous permet de mettre souvent de la vitesse dans les enchaînements et, dans les derniers mètres, cela peut être décisif pour moi. J’ai pris confiance sur ce secteur et j’ai essayé de tout faire pour me mettre en position de marquer."

Et comme pour toutes les bonnes choses, on y prend rapidement goût : "Quand on commence à marquer, on a envie de le faire encore. Vous savez, c’est comme la victoire… Disons que, quand je vois l’opportunité d’inscrire un essai, je vais la chercher désormais." Au final, ce sont toutes les défenses de Top 14 et d'Europe qui ont fait les frais de cette volonté de franchir la ligne.

Allier puissance, vitesse et intelligence

Vous allez me dire : peser 140 kilos, ça aide pour performer sur le rectangle vert. C'est un fait. Mais ça ne fait pas tout. Des joueurs comme Emmanuel Meafou ou le Rochelais Will Skelton le démontrent à chacune de leurs sorties, l'intelligence de jeu est primordiale pour faire encore plus mal.

Le Toulousain explique : "Si la vitesse est très importante pour finir les coups, la puissance l’est également. Mais, en plus d’être costaud, il faut essayer d’être intelligent. Quand je vois aussi que les adversaires se focalisent sur moi, plutôt que de garder le ballon, il est préférable que je le passe." Un QI rugby plus élevé que la moyenne, dont profite avec le sourire le staff haut-garonnais.