Si sa saison s’est achevée dimanche soir par une cruelle élimination en barrages face à Bordeaux-Bègles, à la maison, le Lou Rugby est encore à pied d'œuvre cette semaine. Un audit est en effet mené en interne dans l’espoir de trouver la meilleure issue à la fracture ouverte au sein de l’encadrement. En voici le contexte et les enjeux.

Quel est le bilan sportif pour le Lou ?

Le Lou a terminé sa saison par un revers à domicile, en barrage, face à Bordeaux-Bègles, dimanche soir (25-32). Un dénouement rageant alors que les Rhodaniens semblaient avoir le contrôle de la partie, dans le sillage d’un pack dominateur. Mais leur inconstance, récurrente cette saison, est revenue au pire des moments. Le parcours du collectif rouge et noir aurait sûrement mérité de se prolonger au moins une semaine : s’il a connu des passages à vide préjudiciables, le Lou peut se targuer d’avoir eu la meilleure attaque de la saison et un des rugbys les plus ambitieux de l’élite.

Josua Tuisova a rayonné cette saison avec Lyon. Icon Sport - Icon Sport

Cet allant lui avait permis de décrocher in extremis une place sur le podium. Une performance en soi au regard de l’état de ses troupes depuis plusieurs mois. Privé de Taufua, Botha, Berdeu ou encore Niniashvili, Lyon était loin d’être en possession de toutes ses forces. Quelques historiques au niveau (Bamba, Tuisova, Sopoaga…) et une poignée de jeunes pousses très prometteuses (Allen, Maraku, Willian…) ont au moins permis d’atteindre l’objectif minimal, à savoir le top 6.

Quelle est la situation au sein du staff ?

Sur le terrain, le Lou a connu une saison en dents de scie. En coulisses, les remous ont aussi été réguliers. Au fil des mois, l’encadrement a commencé à se scinder en deux camps, que l’on pourrait étiqueter ainsi : celui des “nouveaux” (Coenie Basson, Didier Bès, le responsable de la préparation physique Pierre Lassus et le chargé de recrutement Damien Bruno) avec, en figure de proue, Xavier Garbajosa – et celui des historiques du club, qui oeuvrent principalement dans l’organisationnel et dans le secteur de la préparation physique.

Kendrick Lynn quitte le staff de Xavier Garbajosa. Icon Sport - Icon Sport

Les divergences de points de vue entre ces deux “familles” ont, dans une indéniable mesure, nui au bon fonctionnement de l’équipe et à la cohésion en interne, les joueurs étant amenés à pencher pour l’un ou pour l’autre. Des cadres du vestiaire se sont notamment opposés au discours - jugé trop directif par certains - et aux nouvelles exigences d’un staff désireux de bousculer les habitudes de la maison pour passer un cap sportif. Xavier Garbajosa avait par exemple voulu provoquer un mini-électrochoc le week-end du barrage en regroupant ses joueurs dès le début de l’après-midi, ce à quoi le groupe n’avait pas répondu favorablement.

À quoi doit servir l’audit ?

Depuis ce lundi et jusqu’à la fin de la semaine, Riadh Djait mène une série d’entretiens dans le cadre d’un audit global demandé par la direction du club. Le formateur, qui œuvre au sein de la FFR et qui a déjà mené de telles missions auprès du XV de France, va entendre tous les membres de l’encadrement pour tenter d’avoir la vision la plus globale possible sur ce qui s’est passé. Si Xavier Garbajosa cristallise actuellement l’attention de par sa position et sa notoriété, le débat dépasse sa personne.

Yann Roubert, président de Lyon. Icon Sport - Icon Sport

Il s’agira, pour la direction du Lou, et tout particulièrement Yann Roubert, de se positionner sur la constitution de l’encadrement dans sa globalité en vue de la saison prochaine : le devenir de Xavier Garbajosa est en effet étroitement lié à celui de Didier Bès, Coenie Basson et même AB Zondagh, amené à prendre les lignes arrière en remplacement de Kendrick Lynn cet été. Il paraît aujourd’hui inévitable qu’il faudra trancher dans le vif entre le “camp Garbajosa” et celui des historiques. Le conflit semble trop larvé pour qu’il puisse aboutir à un compromis.

Et en cas d’électrochoc… ?

Après les conclusions de l’audit, attendues en fin de semaine ou au début de la prochaine, des décisions devront être prises. Xavier Garbajosa, à qui il reste deux ans de contrat, pourrait-il quitter le club à l’intersaison ? C’est une possibilité, évidemment. En parallèle, il revient avec de plus en plus d’insistance que Fabien Galthié pense à l’ancien arrière, entre autres, pour remplacer Laurent Labit au sein du XV de France au sortir de la Coupe du monde. Au regard du jeu de ligne produit par le Lou, ce choix serait cohérent.

Au-delà de Xavier Garbajosa, la composition du staff – et, donc, l’identité des adjoints - devra être repensée en cas de remaniement. Tout cela dépendrait en grande partie du choix du futur manager. On sait qu’en coulisses, des pistes ont déjà été activées, le boulot des agents étant d’anticiper ce qui pourrait arriver. L’heure n’est pas encore au changement du côté de Gerland mais à la réflexion. Le Lou est en tout cas à un tournant de son histoire moderne, que ce soit au niveau de son identité ou de sa politique sportive.