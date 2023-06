En raison de problèmes financiers, le FC Grenoble pourrait se voir être relégué en Nationale la saison prochaine. Le dossier du club isérois est en cours d'instruction.

Finaliste de Pro D2 et vaincu en match d'accession face à Perpignan (33-19), le FC Grenoble pourrait voir la fin de la saison et surtout le début de la nouvelle s'assombrir. En effet, les hommes de Fabien Gengenbacher risquent une relégation administrative en Nationale. En cause ? D'importants doutes de la part de l'Autorité de régulation (A2R), l'instance habilité à saisir les organes disciplinaires compétents, comme l'annonce l'Équipe.

Grenoble déjà sanctionné en février

En février dernier, les Alpins avaient été définitivement sanctionnés de trois points de retrait au classement pour "incohérence et/ ou invraisemblance du budget initial et/ ou actualisé" et "non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP (Commission de contrôle des championnats professionnels)". Ils avaient également écopés d'une amende.

Cette situation financière instable dure au club et ne semble pas aller en s'arrangeant. L'ancien président Patrick Goffi était d'ailleurs revenu aux affaires et à l'actionnariat du club pour aider à remettre les finances à flots. Les dirigeants du FCG sont passés devant la DNACG, le dossier est donc toujours en cours d'instruction.