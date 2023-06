Ce soir à 19h, en direct sur Twitch et Rugbyrama, nous vous annoncerons les nommés pour les 70e #OscarsMidol !\ud83d\udc51



Découvrez les 30 nommés pour l'Oscar Or que vous élirez par la suite mais également les prétendants aux Oscars Féminin, Espoirs, Europe et Monde !



À vos pronos... \ud83c\udfc6 pic.twitter.com/QwUJFFf2ET