Ce mardi soir à 20 heures, sur la chaîne Twitch de Midi Olympique, tous les nommés aux Oscars Midol 2023 seront dévoilés. Le grand gagnant sera désigné à l'aide des votes du public. Lors des quatre dernières éditions, c'est Antoine Dupont qui a raflé la mise. Le demi de mêlée de Toulouse va-t-il réussir la passe de cinq ?

On s'est presque habitués à le voir tout gagner. Depuis plusieurs saisons, Antoine Dupont est sur une autre planète. En club comme en sélection, il marche sur l'eau. Cette domination sur le terrain se remarque bien évidemment au niveau des distinctions individuelles.

Depuis 2019, ancun Oscar Or n'a échappé à "Toto" Dupont. Quatre titres consécutifs qui ont fait entrer dans la légende l'ancien Castrais. Cette saison, difficile d'imaginer le numéro 9 rouge et noir ne pas figurer parmi les 30 nommés pour tenter de remporter l'Oscar d'Or 2023.

La liste complète va être dévoilée ce mardi soir, sur la chaîne Twitch Midi Olympique. Après avoir découvert les noms retenus, vous pourrez voter pour élire le grand gagnant, qui sera connu le 23 juin prochain. Dupont pourrait donc être en course pour le cinq à la suite, ce qui serait historique.

Alldritt enfin sur la première place du podium ?

Grand ami du capitaine de l'équipe de France dans la vie, Grégory Alldritt sera-t-il éternellement abonné à la place de dauphin ? Lors des deux précédentes éditions, c'est le Rochelais qui a remporté l'Oscar Argent.

Cette saison, le numéro huit maritime a fait tout ce qu'il fallait pour s'offrir une nouvelle chance de goûter pour la première fois à l'Or. Une nouvelle fois champion d'Europe avec La Rochelle, le Gersois d'origine est un gros concurrent à la victoire finale. Encore une fois, c'est vous qui allez voter ! Reste désormais à savoir s'il fait partie de la liste... Réponse ce mardi soir !

Les Rochelais et les Toulousains en force ?

Quand on évoque Antoine Dupont et Grégory Alldritt, on pense forcément à leurs clubs : le Stade toulousain et le Stade rochelais. Le premier cité à dominé la phase régulière du Top 14, terminant à la première place à l'issue des 26 journées disputées.

Le second s'est tout simplement offert le luxe de faire tomber le Leinster à Dublin pour remporter une deuxième Champions Cup consécutive. Alors sans trop en dévoiler, on peut s'attendre à voir quelques joueurs haut-garonnais et maritimes...