Découvrez en vidéo le XV de la semaine, en partenariat avec Royaltiz, pendant cette semaine de barrage. La victoire du Racing 92 sur le Stade français et la victoire de l'UBB au Matmut de Gerland contre Lyon. Ces deux succès leur permettent donc d'être présents en force dans le XV de la semaine. Côté Bordelais, la charnière Maxime Lucu - Mathieu Jalibert est mis en avant après leurs belles performances. Les deux internationaux se sont montrés précieux dans l'organisation girondine. Un autre joueur a lui aussi brillé, il s'agit de Madosh Tambwe. L'ailier congolais a inscrit un doublé. Tuisova et Taofifenua, perdants tous les deux, ont aussi leur place dans le XV de la semaine. Dans le premier barrage, c'est le Racing 92 qui s'est imposé à Jean-Bouin. Le capitaine Gaël Fickou est dans le XV tout comme Juan Imhoff, élu Oscar de la semaine par la rédaction. Macalou et les frères Alo-Émile sont aussi dans le XV malgré leur défaite.