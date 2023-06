L'ailier du Racing 92 est l'Oscar de la semaine Midi Olympique après sa performance face au Stade français (33-20).

Qui arrêtera donc Juan Imhoff ? À 35 ans, l’international argentin est actuellement au sommet de son art. Auteur d’un essai en quart de finale face au Stade français samedi après-midi et d’un match de très bonne facture, le finisseur du Racing est l’arme fatale du club des Hauts-de-Seine, en cette fin de saison, et forme avec l’électrique Max Spring et le solide Donovan Taofifenua un fond du terrain particulièrement dangereux. Imhoff, mis au placard par son staff cet hiver après quelques performances somme toute moyennes, a depuis retrouvé sa grinta et ses cannes de feu, donnant raison aux dirigeants franciliens d’avoir prolongé son contrat l’an passé.

A lire aussi : Top 14 - Toulouse - Racing 92 et La Rochelle - Bordeaux-Bègles à l'affiche des demi-finales à San Sebastian

Dès lors, sera-t-il l’un des hommes à suivre lors de la prochaine demi-finale face au Stade toulousain, vendredi soir ? À n’en pas douter et le concernant, on n’a rien oublié de ce qu’il nous avait confié au soir où son club valida son ticket pour les phases finales du championnat : "Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent de notre équipe, je pense que nous ne serons pas faciles à battre sur la fin de saison…" Et si le Puma disait vrai ? Et si le Racing créait l’exploit face au leader incontesté de la phase régulière ? En tout état de cause, la position d’outsider dans laquelle s’est réfugié le club de Jacky Lorenzetti et Laurent Travers sied plutôt bien à l’équipe, d’habitude. Pourquoi pas, après tout ?