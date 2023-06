Les regrets de Xavier Garbajosa, l'ambition de Ronan O'Gara, les adieux de Morgan Parra, le sentiment du devoir accompli pour Henry Chavancy, ou le soulagement de Mahamadou Diaby... Voici le top des déclas du week-end !

Je ne veux pas entrer dans la polémique, s’il y a eu des erreurs ça reste des faits de jeu.

Xavier Garbajosa a été marqué suite à la défaite des Lyonnais face à Bordeaux-Bègles, en barrage (25-32). Pour rappel, la rencontre s'est déroulée sans arbitrage vidéo alors que plusieurs essais bordelais ont semblé être discutables. "Tout ce que je sais, c’est qu’il n’y avait pas d’arbitrage vidéo pour les deux équipes. Leurs essais ont été accordés, ils ont été plus efficaces que nous. Nous, on finit deux fois dans l’en-but mais nos essais ont été refusés. Je ne veux pas entrer dans la polémique, s’il y a eu des erreurs ça reste des faits de jeu".

Le Bouclier c'est devant la Champions Cup !

Deux semaines après avoir remporté la Champions Cup pour la deuxième fois d'affilée, Ronan O'Gara s'est livré en exclusivité pour Midi Olympique. Le technicien irlandais explique notamment que, pour lui, le bouclier de Brennus est un trophée plus prestigieux que l'ancienne Coupe d'Europe. "Je ne peux pas sous-estimer ce que les joueurs ont fait. C’est gravé dans l’histoire, c’est hyperimportant. Je suis très, très fier. Mais désormais, place au prochain boulot. Avec quelque chose d’énorme devant nous. Énorme ! Le Bouclier, en France, c’est devant la Champions Cup. Pas besoin de mots pour basculer. Nous avons été très moyens en finale de Champions Cup, ne l’oubliez pas".

Ronan O'Gara et La Rochelle visent le doublé. Icon Sport - Icon Sport

Il n'y a pas un plus beau métier

Le week-end a également été marqué par les adieux définitifs de Morgan Parra. Suite à la défaite en barrage du Stade français face au Racing 92 (20-33), le demi de mêlée international a notamment expliqué qu'il n'avait aucun regret. "J'ai pris énormément de plaisir et cela a été une chance. Je n'ai pas fait le film de cette journée et je ne voulais pas le faire, j'ai été un privilégié de pouvoir vivre de ma passion, de jouer et de prendre du plaisir tous les week-ends. Il n'y a pas un plus beau métier".

C'est le minimum syndical

À l'inverse, Henry Chavancy et les Racingmen sont eux toujours en vie et affronteront le Stade toulousain en demi-finale (vendredi, 21h05). La victoire en barrage des Ciel et Blanc était un passage obligé pour les coéquipiers du capitaine iconique du Racing."Cette saison, on a eu des hauts et des bas mais à mes yeux, c’est le minimum syndical pour un club comme le nôtre d’être aujourd’hui en demi-finale. Personnellement, je crois que la saison ne fait que commencer et qu’on peut désormais rêver à quelque chose qui marquera profondément l’histoire du Racing".

La statistique est folle : depuis 2017, le Racing 92 est chez lui à Jean-Bouin ! https://t.co/dQZqHgGhYE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 3, 2023

À treize en fin de match on s’est dit que ça allait être chaud…

Côté bordelais, la fierté était également de mise. Menés une large partie de la rencontre, Mahamadou Diaby et ses hommes ont finalement réussi à finir en boulet de canon pour souffler la demi-finale aux Lyonnais. Le flanker bordelais n'oublie pas que l'UBB aurait pu sombrer à l'heure de jeu. "À treize en fin de match, on s’est dit que ça allait être chaud… Le Lou était en place, très fort sur ses bases, alors on ne fanfaronnait pas trop. Le scenario a été fou mais on est allé se le chercher, quand même".