Ce dimanche soir, l'UBB s'est imposée sur le terrain de Lyon (32-25) pour se qualifier pour les demi-finales de Top 14. Les Unionistes affronteront La Rochelle pour une place en finale. À l'issue de la partie face au Lou, Jean-Baptiste Dubié a loué le caractère des siens.

"C’est un match à l’image de notre saison : il faut que l’on soit dos au mur pour être bon. En novembre, nous étions 12e et nous n’avions plus de manager, c’est une belle preuve de ténacité que de se retrouver à disputer une troisième demi-finale en trois ans. On réalise une bonne entame avant de connaître des moments faibles où on se regarde un peu les pieds. Mais je retiendrai surtout notre caractère et le fait qu’on n’ait pas douté, notamment autour de la 50e lorsque c’était vraiment difficile.

Notre banc a eu un apport très important. Ce n’est pas parfait mais c’est la victoire d’un groupe qui a bien préparé son match, et réussi à faire tourner le match dans les 20 dernières minutes. On a eu la grinta, on s’est accroché. Cette saison, on a vécu beaucoup de désillusions à l’extérieur, en nous mettant le feu tout seuls. On n’avait pas envie de finir la saison sur un nouveau regret, comme en demi-finale contre Montpellier l’an dernier. Là, quoi qu’il arrive, on va prendre la meilleure équipe d’Europe et on n’aura rien à perdre. On a réussi à les contrer chez eux, ils nous ont mis une énorme branlée chez nous, alors on va bien voir ce que donnera la belle."