C'est l'affaire qui secoue le rugby français depuis plusieurs jours. Mohamed Haouas a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour violences conjugales envers sa compagne. Dans l'émission Des Mauls et Débats, nos journalistes se sont penché sur l'avenir du pilier droit, et surtout de sa situation avec Clermont, club qu'il est censé rejoindre à l'intersaison. Une situation complexe pour le club auvergnat.

À en croire le communiqué de l'ASM, publié il y a quelques jours au sujet de Mohamed Haouas, le pilier droit international ne devrait jamais porter le maillot clermontois. Condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt mardi dernier, Haouas a mis le club auvergnat dans une situation très délicate. Comme l'a annoncé l'avocat de ce dernier, si les Jaunards veulent se séparer du pilier droit, ils devront indemniser le joueur à hauteur de 300 000 euros par saison, alors qu'il s'est engagé pour trois saisons. On vous laisse faire le calcul. Dans Des Mauls et Débats, nos journalistes ont évoqué cette situation très complexe.