Perpignan sauvé, le Racing 92 et l'UBB en demi-finale... Les cinq infos de ce week-end

Le maintien de Perpignan au bout de l'access match face à Grenoble, les victoires du Racing 92 et de l'UBBen barrage, George Tilsley vers Toulouse, Périgueux champion de France, Toulouse - UBB en finale des Espoirs... Les cinq infos de ce week-end.

Toulouse - Racing 92 et La Rochelle - Bordeaux-Bègles. Voici les affiches des demi-finales du Top 14 qui auront lieu vendredi 9 et samedi 10 juin, à San Sebastian, dans le stade d'Anoeta. Après un week-end de barrages, où les Ciel et Blanc se sont imposés (33-20) face au Stade français, Bordeaux s'est imposé dans l'antre du Lou (32-25).

Perpignan sauve sa place en Top 14 ! Treizièmes de la phase régulière avec 43 points et malgré dix victoires dans l’élite, les Catalans se rendaient sur la pelouse de Grenoble, ce samedi soir, pour un terrible “access match”. Mais les sang et or ont l’expérience de ce rendez-vous et, comme l’année dernière, les joueurs de Patrick Arlettaz ont remporté cette ultime bataille, 19-33. Ils joueront toujours dans l’élite l’an prochain, alors que Grenoble reste en Pro D2.

Bordeaux-Bègles et Toulouse sont en finale. Les Espoirs bordelais ont battu Clermont, ce dimanche, en demi-finale du championnat Élite sur le score de 20 à 17. Les coéquipiers de Matteo Garcia ont longtemps été menés au score en deuxième période, à cause notamment de deux essais des clermontois Maguranyanga et Mey. Mais l'ASM a manqué douze points au pied et a permis à l'UBB de rester en course. Petero Mailulu a finalement crucifié les Auvergnats à une minute du terme.

George Tilsley n'a pas prolongé son contrat avec l'Usap. Le club catalan, désireux de faire attention à son quota de JIFF, n'avait pas voulu entamer les discussions pour prolonger l'aventure avec le Néo-Zélandais. À 31 ans, Tilsley n'est pas en fin de carrière. D'après nos confrères de L'Indépendant, le Stade toulousain serait très intéressé par le profil du joueur. Le quotidien affirme que Tilsley devrait rapidement s'engager avec Toulouse, afin de former une paire de centres avec Pita Ahki en vue de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre).

Ce dimanche, à Vichy, le CA Périgueux a remporté la finale du championnat de France de Nationale 2 en dominant Vienne sur le score de 39 à 20. Les hommes de Richard Hill ont marqué cinq essais contre deux pour les Viennois qui ont marqué coup sur coup peu avant l'heure de jeu.