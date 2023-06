La fin de saison se rapproche, et les Oscars aussi. Ce mardi soir, on vous attend sur le chaîne Twitch de Midi Olympique à partir de 19 heures. Lors d'une Troisième Mi-Temps exceptionnelle, vous seront dévoilés tous les nommés aux Oscars 2023. Il y aura du beau nom à tous les étages !

Les Oscars Midi Olympique sont une religion dans le monde du rugby. Et l'édition 2023 se profile à l'horizon, la grande soirée se déroulera le 23 juin prochain dans la capitale.

Alors ce mardi soir, on vous invite à découvrir avec nous tous les nommés dans les cinq catégories. Il y a bien évidement l'Oscar Or, l'Oscar féminin, l'Oscar Monde, l'Oscar Europe et l'Oscar Espoir.

Pendant un peu plus d'1h30, tous les grands noms du rugby français et international vont être cités. Le fil conducteur sera le dévoilement des 30 joueurs en course pour l'Oscar Monde.

À noter que la saison dernière, c'est le demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France qui avait raflé la mise, comme en 2021. Reste désormais à savoir si "Toto" sera une nouvelle fois en lice pour se succéder. Réponse ce mardi soir sur la chaîne Twitch du Midol !