Si un des intérêts de ce premier rassemblement consistera à revoir certains joueurs, il permettra surtout au staff de rôder la version 10 de ses méthodes d’entraînement avant le début du stage de Monaco, le 2 juillet.

C’est peu dire que, pour qui regarde la chose d’un peu loin, la pertinence de ce stage de trois jours à Marcoussis (si loin du premier "grand rassemblement" post-finale de Top 14) a de quoi interpeller. Toutefois, ce n’est évidemment pas pour leur bon plaisir que Fabien Galthié et ses adjoints ont cru bon de réunir vingt-trois joueurs au CNR. Le premier intérêt ? Il est évidemment sportif. En effet, une semaine après la fin de la phase régulière du Top 14, ce rassemblement sera l’occasion pour le staff des Bleus de revoir certains joueurs sortis des radars sur blessure depuis un moment (Gros, Villière, Vincent, etc.) pour un travail physique destiné à les évaluer, avant le début de la vraie préparation. L’occasion, aussi, de mettre certains joueurs (à l’instar du deuxième ligne Paul Willemse, auteur d’un Tournoi décevant) devant leurs éventuelles insuffisances du moment et les inciter à redoubler d’efforts s’ils souhaitent être fin prêts pour tenir le rythme de la préparation.

Soigner la V10 des entraînements

En réalité, c’est surtout pour le staff du XV de France que ces trois jours revêtiront une véritable importance. "Nous sommes en phase avec notre flèche du temps", expliquait Fabien Galthié lors de sa conférence de presse de Montgesty, le 16 mai. "Aujourd’hui, nous sommes dans l’analyse la version 9 de notre mode d’entraînement et surtout la construction de la version 10. Elle sera différente mais dans la continuité de ce qui a été fait avant."

Pour rôder ces évolutions ? Depuis le début de leur mandat, Fabien Galthié et ses adjoints ont justement pris l’habitude de "s’entraîner à entraîner" (généralement sur des collectifs composés de jeunes ou d’amateurs) avant chaque rassemblement international, afin de tester à balles réelles leurs planifications de séances. Sauf que cette fois, le staff a semble-t-il préféré jeter son dévolu sur ses propres joueurs pour servir de "cobayes", en comptant par ailleurs sur des leaders pour apporter leur ressenti et affiner les séances de cette fameuse "version 10". Cela, évidemment, afin de la rendre la plus efficace et efficiente possible lorsqu’il s’agira d’entrer dans le vif du sujet, notamment lors du stage qui se déroulera à Monaco du 2 au 14 juillet…

Ça balance pas mal !

Si l’ossature du groupe France pour le mondial est connue, il demeure encore quelques incertitudes. On fait le point.

Qui derrière Atonio et Falatea ?

Pour les raisons que l’on sait, Mohamed Haouas s’est mis hors-jeu, le communiqué de la FFR l’a confirmé. Force est donc de s’interroger sur le troisième pilier droit qui pourrait intégrer la liste des trente-trois. Dorian Aldegheri, titularisé en Angleterre lors du Tournoi des 6 Nations, a confirmé que le staff des Bleus pouvait compter sur lui. Mais Demba Bamba n’a pas dit son dernier mot. Quant Thomas Laclayat, le pilier d’Oyonnax fraîchement promu en Top 14, il est toujours dans les petits papiers du sélectionneur Fabien Galthié.

Qui avec Baille au poste de pilier gauche ?

Cyril Baille est indéboulonnable. En revanche, derrière le Toulousain, tout est ouvert. Avant sa blessure, le Toulonnais Jean-Baptiste Gros était le remplaçant idéal aux yeux du staff. Las, Reda Wardi a montré durant la tournée de novembre et le Tournoi des 6 Nations qu’il avait un coup à jouer pour s’infiltrer dans la liste du Mondial. Entre ces deux-là, un véritable cas de conscience va se poser. Le dernier à avoir joué aura-t-il raison ou le devoir de mémoire si cher à Fabien Galthié prendra-t-il le dessus ? Rien n’est joué. La période de préparation devrait permettre de les départager.

Qui peut faire oublier Anthony Jelonch s’il n’est pas prêt ?

La priorité est évidemment de remettre sur pied Anthony Jelonch, toujours en avance sur son temps de récupération. Seulement, le staff de Galthié doit prévoir un plan B. Ils sont nombreux à pouvoir croire en leur chance. Paul Boudehent, Dylan Cretin, Yoann Tanga-Mangene comptent parmi ceux-là. Tous seront probablement de la préparation estivale.

Hastoy peut-il inquiéter Jalibert ?

La hiérarchie au poste d’ouvreur est clairement établie. Romain Ntamack sera le numéro un durant le Mondial. En revanche, les récentes performances d’Antoine Hastoy ont-elles changé la donne. À ce jour, Mathieu Jalibert est le suppléant du Toulousain. Mais le Rochelais, à qui l’on reprochait parfois de ne pas avoir l’expérience des grands rendez-vous, a prouvé lors de la phase finale de Champions Cup qu’il était en mesure d’assumer un statut de doublure.

Meafou a-t-il encore une chance de jouer le Mondial ?

Le dossier d’Emmanuel Meafou est toujours en pause mais dans l’intimité du staff tricolore, le pessimisme règne quant à une issue favorable à la demande formulée auprès de World Rugby. Sans doute ne sera-t-il pas éligible au XV de France en septembre. Toujours est-il que l’incertitude est toujours de rigueur et laisse planer le doute dans l’esprit de Romain Taofifenua et Paul Willemse. Ces deux-là savent qu’ils sont sous pression et qu’ils doivent apporter des garanties.

Gailleton et Bielle-Biarrey, les trouble-fêtes ?

Ils n’ont pas été retenus pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, laissés à la disposition du XV de France. Ces deux-là sont toujours sur les tablettes. Là encore, la préparation estivale permettra d’y voir plus clair.