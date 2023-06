La Féderation française de rugby et France 2023 ont dévoilé aujourd'hui la liste des clubs retenus pour participer au dispositif de ramasseur de balles lors de la prochaine Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre).

L'opération avait été lancée il y a quelques mois et les clubs retenus sont désormais connus. La FFR et France 2023 ont dévoilé ce lundi les 48 clubs qui auront l'opportunité de participer au dispositif de ramasseur de balles pour le Mondial.

Les clubs avaient la possibilité de postuler au travers d'une vidéo, la sélection a ensuite été dirigée par France 2023. Garçons et filles, licenciés, de moins 16 ans à 19 ans, pourront ainsi représenter leur club et leur ligue lors des 48 matchs de la compétition.

Un Mondial aussi pour les clubs

"C’est une vraie fierté pour nous à la Fédération Française de Rugby, de pouvoir inclure nos licenciés dans ce projet. Cet évènement est aussi celui des clubs, et quel meilleur moyen de les faire participer que de le vivre de l’intérieur " a confié Olivier Lièvremont, Directeur Technique National. Six clubs de Nouvelle-Aquitaine ont été retenus. C'est la Ligue régionale la plus représentée.

Ligue Auvergne Rhône Alpes

RC Vallon de la Tour (U16 masculin)

RC Forézien (U16 masculin)

RC Romanais Péageois (U16 masculin)

Servette Rugby Club (U18 féminin)

Bassin Annecy Aravis Rugby (U19 masculin)

Ligue Bretagne

Dinan Rugby (U16 masculin)

Stade Rennais Rugby (moins 18 ans féminin)

XV Corsaire Saint-Malo Rugby (U19 masculin)

Ligue Bourgogne Franche Comté

Grand Dôle Rugby (U16 masculin)

Cercle Sportif Lédonien (U16 masculin)

Les Redoubstables (U18 féminin)

Ligue Centre Val de Loire

Bourges XV (U16 masculin)

US Joué-les-Tours (U18 féminin)

Bourges XV ((U19 masculin)

Ligue Grand Est

Rugby club de Langres (U16 masculin)

Nancy Seichamps Rugby (U18 féminin)

CRAC (U19 masculin)

Ligue Hauts-de-France

Rugby Club de Laon (U16 masculin)

Rugby Club Compiegnois (U18 féminin)

XV Bailleulois (U19 masculin)

Ligue Île-de-France

RC Courbevoie (U16 masculin)

Rambouillet Sports (U16 masculin)

CA Orsay RC (U16 masculin)

Plaisir Rugby Club (U18 féminin)

Plaisir Rugby Club (U19 masculin)

Ligue Normandie

Ovalie Caennaise (U18 féminin)

DUC Rugby Dieppe (U18 féminin)

RCUSF (U19 masculin)

Ligue Nouvelle Aquitaine

Saint-Médard (U16 masculin)

Bordeaux EC (U16 masculin)

US Bergeracoise Vallée Dordogne (U16 masculin)

Stade Langonnais (U18 féminin)

US Bergeracoise Vallée Dordogne (U18 féminin)

US Bergeracoise Vallée Dordogne (U19 masculin)

Ligue Occitanie

Groupe Sportif Figeacois (U16 masculin)

Castres Olympique (U16 masculin)

Groupe Sportif Figeacois (U18 féminin)

RC Labarthe sur Lèze (U18 féminin)

Rugby Club Mende Lozère (U19 masculin)

Ligue Outre-Mer

Club le Laione de Mata’Utu (U18 féminin)

Ligue Pays de la Loire

Stade Nantais (U16 masculin)

FCY Rugby (U18 féminin)

RC St Sébastien Basse Goulaine (U19 masculin)

Ligue Sud-Corse