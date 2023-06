Si la grande majorité des cadres bleus sont toujours sur le pont en Top 14, le staff va dévoiler ce lundi une liste de vingt-trois joueurs convoqués pour un stage de deux jours à Marcoussis, de mercredi à vendredi. L’occasion de revoir certains blessés notoires et de préparer quelques surprises à venir.

Sur le papier, difficile d’affirmer que la préparation de la Coupe du monde sera lancée ce mercredi, pour les vingt-trois joueurs réunis à Marcoussis durant deux jours stage et alors que les Dupont, Alldritt, Atonio, Ntamack, Danty, Ramos ou Marchand - toujours sur le pont en Top 14 - manqueront à l’appel. Il faut dire aussi que la fin de saison a jusque-là rassuré Fabien Galthié et ses adjoints puisque le classement final du championnat a permis à Toulouse et La Rochelle - les deux plus gros pourvoyeurs du XV de France - de "gagner" une date et de s’éviter un barrage. Surtout, cela a offert la possibilité d’une gestion physique avec des temps de repos bienvenus pour les éléments des deux clubs, avant les ultimes échéances en Top 14, puis le basculement vers le Mondial avec le premier rendez-vous "au complet" à Monaco début juillet.

Arhtur VIncent et Gabin Villlière pour juger de leur état de forme

Toujours est-il que le sélectionneur tenait à ce rassemblement (voir ci-contre), lequel donnera le ton de l’été. D’abord parce qu’il permettra au staff de réviser ses gammes. Ensuite parce que le technicien a martelé récemment que le groupe de quarante-deux qui sera dévoilé le 21 juin ne serait pas fermé, que des changements (en raison de blessures ou de performances) étaient à attendre entre chaque stage jusqu’à la liste définitive des trente-trois hommes amenés à disputer le Mondial, laquelle sera annoncée le 21 août. Alors, il sera intéressant de se pencher sur les vingt-trois noms communiqués ce lundi.

Ce sera l’occasion de retrouver des habitués du XV de France éloignés des terrains ces derniers mois. Les Toulonnais Jean-Baptiste Gros et Gabin Villière devraient en faire partie. L’encadrement pourra juger sur pièce de leur état de forme. Certains blessés seront aussi de passage au CNR pour passer des examens, à savoir le Montpelliérain Arthur Vincent (en phase de reprise), le Toulousain Anthony Jelonch, gravement touché fin février et qui ne sera pas de la première liste de quarante-deux, ou le Toulonnais Baptiste Serin. Tous trois sont touchés au genou. Quid des cadres éliminés avec leurs clubs ? Charles Ollivon, Paul Willemse (attendu au tournant...) ou Damian Penaud pourraient être appelés pour cette session inaugurale, partagée avec les moins de 20 ans. Sauf si Fabien Galthié juge finalement qu’il serait préférable pour certains de leur laisser davantage de repos.

Gailleton, Bielle-Biarrey, Laclayat, Zegueur…

L’autre intérêt de cette liste, c’est d’y déceler d’éventuelles surprises. Si le sélectionneur a expliqué que tous les joueurs susceptibles d’être à la Coupe du monde ont déjà effectué des stages à Marcoussis, il a ajouté que chacun devait jouer sa carte à fond. En clair, tout est ouvert et, en ce sens, il ne sera pas interdit de retrouver des fameux "ovnis" dans le groupe définitif fin août. Déjà, la liste des Bleuets pour préparer le Mondial de la catégorie a livré une informations principale, confirmée par le manager Sébastien Calvet : " Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey restent à la disposition du XV de France pour préparer l’événement majeur de cette fin d’année, la Coupe du monde 2023." Ces deux-là, en grande forme comme le troisième ligne rochelais Paul Boudehent, sont dans les petits papiers du staff. Galthié devrait également profiter du terme de l’exercice en Pro D2 pour convier le pilier droit d’Oyonnax Thomas Laclayat à Marcoussis, cette semaine. D’autres talents, dont le Palois Sacha Zegueur, étaient suivis de près ces derniers jours.