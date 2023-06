Éliminés de la course à la phase finale, les Varois s’activent en coulisses pour trouver le successeur de Benoît Paillaugue, et un entraîneur des trois-quarts. Arthur Coville est ciblé.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Le travail sur le pré est terminé, mais on s’active désormais dans les entrailles du RCT Campus avec deux dossiers prioritaires : l’arrivée d’un nouveau demi de mêlée Jiff, et la venue d’un entraîneur des trois-quarts. Sous contrat encore une saison, Benoît Paillaugue a exprimé le souhait de rentrer à Montpellier pour raisons personnelles. Un poste parmi le staff de Cockerill et Élissalde lui a été proposé, comme l’a précisé Mohed Altrad à rugbyrama.fr.

Il pourrait même, au préalable, s’engager comme joker Coupe du monde. Toulon n’est pas opposé à libérer son élément, mais veut trouver son remplaçant. Ces dernières semaines, plusieurs dossiers ont été scrutés comme celui d’Arthur Retière ou de Baptiste Germain. Mais les deux Toulousains sont sous contrat, et il était difficile, à ce stade, d’imaginer une issue positive.

Un montage avec Montpellier pour Coville

Selon nos informations, le RCT a activé une autre piste : Arthur Coville (25 ans). En coulisses, un coup de billard à trois bandes serait en préparation : pour permettre à Paillaugue de rejoindre Montpellier, les Héraultais participeraient à la libération du futur ex-Parisien, engagé pour l’heure avec Provence Rugby, pour satisfaire Toulon. Le champion du monde moins de 20 ans en 2018, qui a paraphé seulement un précontrat avec l’entité provençale, verrait l’opportunité d’un bon œil en cas d’accord entre les clubs. Sur la rade, il serait en concurrence avec Baptiste Serin, potentiel participant à la Coupe du monde, et le jeune Jules Danglot. Ces prochains jours seront décisifs.

Pour le reste, Bernard Lemaître, chez nos confrères de Var Matin, a confirmé les venues de David Ribbans, Selevasio Tolofua, Yannick Youyoutte, Enzo Hervé et Esteban Abadie. Il s’est aussi réjoui de la signature de Leicester Fainga’anuku, révélée dans nos colonnes dès la fin avril. Le All Black est présenté comme « l’une des pièces majeures » du recrutement. Le RCT prospecte pour trouver un ailier polyvalent, et un arrière, où le serpent de mer Jaminet continue à être évoqué.