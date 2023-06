Après la victoire de Bordeaux-Bègles à Lyon, les demi-finales du Top 14 sont connues. À San Sebastian, Toulouse affrontera la Racing 92 (vendredi, 21h05) et La Rochelle défiera l'UBB (samedi, 21h05).

Toulouse - Racing 92 et La Rochelle - Bordeaux-Bègles. Voici les affiches des demi-finales du Top 14 qui auront lieu vendredi 9 et samedi 10 juin, à San Sebastian, dans le stade d'Anoeta. Après un week-end de barrages, où les Ciel et Blanc se sont imposés (33-20) face au Stade français, Bordeaux s'est imposé dans l'antre du Lou (32-25).

Et voici le tableau de la phase finale mis à jour après la victoire de Bordeaux sur la pelouse de Lyon ! pic.twitter.com/pWDFfymZv9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 4, 2023

Les Bordelais enchaînent leur troisième demi-finale d'affilée, après avoir affronté Toulouse et Montpellier. Cette saison, les hommes du duo Charrier-Laïrle ont réussi l'exploit de gagner à Marcel-Deflandre (12-8) mais ont ensuite concédé une lourde défaite dans leur antre (6-36).

Quatrième rencontre de phase finale entre Toulouse et le Racing

À l'inverse, Toulouse et le Racing vont se retrouver en phase finale pour la quatrième fois en neuf ans. Depuis la remontée des Franciliens en 2009, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises en barrage (2013, 2014 et 2016). Les Ciel et Blanc restent d'ailleurs sur deux succès face aux Rouge et Noir.