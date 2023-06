Si tout se dépeuple quand un être vous manque, c’est aussi quand un élément s’efface que vous en comprenez mieux toute l’importance. La vidéo, par exemple, ce dimanche soir au Matmut stadium Gerland de Lyon. Cette vidéo si décriée, si souvent tenue pour responsable de tous les maux du rugby et du sport en général. Elle ralentirait le jeu, peut-être. Elle hacherait le rythme et le spectacle, celui du stade et de la télé. On peut l’entendre. Elle ne serait pas infaillible, pas assez binaire et ne réglerait pas comme on en rêve toutes les équations à trois inconnues des règlements du rugby.

Tout ceci est sûrement vrai. Il n’en reste pas moins que ce dimanche, autour de 20h55, quand on apprit que des problèmes techniques empêcheraient l’usage de l’arbitrage-vidéo sur ce match de barrage entre Lyon et Bordeaux-Bègles, on fut traversés par divers sentiments. L’incrédulité, d’abord, qu’un sport professionnel et riche à centaines de millions puisse se trouver à la merci d’un tel imbroglio. Les ralentis étaient donc à la télé, pour vous et moi, mais pas à disposition des référés ? Passons…

L’autre sentiment fut une forme de curiosité. Après tout, le rugby avait vécu et bien vécu en d’autres temps, et sans vidéo. Il en serait de même ? Discours de Coué. Très vite, on comprit quand dans un sport où tout va plus vite, où tout se joue sur un fil et tous les enjeux sont désormais décuplés, la vidéo allait manquer.

Ce fut le cas sur de nombreuses actions litigieuses de ce Lyon-UBB. A commencer par cet essai de Matthieu Jalibert, le premier du match, où le ballon sembla rouler, où l’ouvreur des Bleus sembla reprendre appui sur son bras droit pour parvenir dans l’en-but et aplatir du bras gauche. Sans vidéo, essai accordé. Et des polémiques qui ne manqueront pas de venir, les Lyonnais s’étant justement inclinés par un essai (transformé) d’écart.