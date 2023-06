Un nouveau chapitre de l’histoire du Stade français s’est refermé à l’issue de cette défaite en barrage. Un hommage a été rendu aux partants dans un contexte particulier…

C’est le lot de chaque fin de saison. Certains arrivent, d’autres s’en vont. À l’issue de la défaite face au Racing 92, le Stade français a honoré les joueurs qui évolueront sous d’autres cieux dès le 1er juillet. Évidemment, comment ne pas souligner qu’un joueur comme Morgan Parra, à l’immense carrière, ou d’autres encore, auraient mérité une toute autre sortie ? Dans un contexte un peu glauque (le stade s’est rapidement vidé en raison de la mise en place du périmètre de sécurité pour l’organisation du match du PSG), les membres du staff ont eux aussi reçu un cadre-souvenir de leur passage.

Parce que le club de la capitale ne fait jamais rien comme les autres, le directeur du rugby, Gonzalo Quesada, avait eu le temps de se préparer à cet instant. Il a su dès la 5e journée de Top 14 qu’il ne serait plus là la saison prochaine. Laurent Sempéré a attendu un peu plus longtemps, avec un dénouement heureux puisqu’il rejoindra le staff du XV de France. Julien Arias, figure emblématique du club, lui, n’a pas été célébré. Il ne sera plus dans le staff de l’équipe professionnelle, mais reste sous contrat sans savoir de quoi sera fait son avenir.

Entre satisfaction et rancœur

C’est dans ce contexte que le Stade français a clôturé sa saison. "Depuis début octobre (et l’annonce de son remplacement en fin de saison par le duo Labit-Ghezal, N.D.R.L), peu de gens auraient parié que le Stade Français serait en barrages et que je sois devant vous aujourd’hui, a souligné Gonzalo Quesada. Je suis fier de ce groupe et de ce staff. Ce n’est pas facile de rester si loyal et engagé dans une période aussi instable. " En filigrane, le technicien argentin n’a toujours pas digéré d’avoir appris dans ces colonnes sa future éviction. Logique. "Très vite cette déception va laisser place à une expression espagnole qui dit : "partir en paix", a-t-il ajouté. Ça ne veut pas dire "mourir", mais que le boulot est accompli. Je n’ai aucun regret. Mon idée principale est de couper un peu, même si j’ai toujours envie de continuer à entraîner." Au micro de nos confrères de Canal +, il a exprimé un peu plus sa rancœur : "J’ai tout fait pour ne pas mériter ça ".

Le directeur général, Thomas Lombard, a tout de même eu un mot pour celui avec qui la ligne était coupée depuis de long mois. "Gonzalo, comme Laurent (Sempéré) seront toujours ici (à Jean-Bouin) chez eux." Il n’empêche, qu’il restera de cette saison comme un goût d’inachevé. Et de nombreuses questions sans réponse. À commencer par celle-ci évoquée par Quesada : "Il y a de la déception de ne pas savoir ce qui se serait passé si on était resté à 15 contre 15 plus longtemps… "