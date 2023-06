Avant d'affronter Lyon ce dimanche soir, lors des barrages de Top 14, l'UBB a vécu une saison tortueuse. Onzièmes lors du départ de Christophe Urios, les Bordelo-Bèglais ont fini à la sixième place, grâce à des victoires importantes. Retour sur cinq dates d'une saison complexe.

15 novembre 2022 : Urios évincé, l'UBB en crise

Le début de saison de l'UBB avait tout d'un cauchemar. Contrairement à la saison dernière, le club de Laurent Marti a totalement manqué son entame en Top 14, accumulant les défaites, dont certaines très frustrantes. Ces matchs que Bordeaux-Bègles arrivait jadis à faire tourner de son côté, échappaient maintenant aux mains girondines. Mal classés, les Bordelo-Bèglais eurent, en plus, des tensions dans le vestiaire, notamment avec leur manager Christophe Urios.

Christophe Urios a été démis de ses fonctions de manager de Bordeaux-Bègles, selon L'Équipe. Laurent Marti a donc pris la décision de se séparer de son entraîneur en poste depuis l'été 2019.



Plus d'infos > https://t.co/z58YqUXYg7 pic.twitter.com/96xYIEXAlo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 15, 2022

En conflit ouvert avec certains de ses joueurs, l'ancien Castrais fut démis de ses fonctions, après une nouvelle défaite, face à Pau en novembre. À ce moment-là, Bordeaux-Bègles se classait 11e et voyait Julien Laïrle et Frederic Charrier prendre les rênes de l'équipe. Au fond du trou, l'UBB s'en est tout de même sortie.

23 décembre 2022 : victoire surprise à La Rochelle et top 6 en vue

La grande raison pour laquelle Bordeaux-Bègles s'est qualifiée en phase finale, c'est peut-être cette victoire surprise sur la pelouse de La Rochelle. Grâce à un Tani Vili des grands jours - pourtant malade - les Bordeaux & Blanc ont réussi à décrocher leur premier succès à l'extérieur sur la pelouse du champion d'Europe en titre (qui allait devenir double champion d'Europe en fin de saison). Forts de leur pragmatisme, les coéquipiers de Maxime Lucu se sont trouvé une identité et une cohésion sur ce match, qui leur a servi jusqu'à la fin de la saison.

En plus, cette rencontre leur a permis de se rapprocher fortement du top 6 et d'enchaîner (enfin) les victoires. Le succès à La Rochelle fait partie de la seule série de quatre victoires de suite en championnat cette saison. Un tournant, c'est certain.

21 janvier 2023 : la Champions Cup passe à la trappe

On pourrait se dire que l'élimination bordelaise en Champions Cup fut humiliante et que la compétition n'a pas rendu service à l'UBB. Mais elle résulte en fait d'un choix important dans la saison : Bordeaux-Bègles a fait l'impasse en Champions Cup, pour mieux se concentrer sur le Top 14. C'est ainsi que les matchs de Champions Cup furent utilisés pour tester certaines choses, amener de la rotation dans l'effectif et faire surtout souffler certains cadres.

Des temps de repos très utiles jusqu'à l'élimination du club après une quatrième défaite en autant de matchs dans la compétition en janvier. Mais même éliminée, l'UBB a tiré bénéfice de la Champions Cup. Alors que les matchs s'enchaînaient pour beaucoup d'équipes, Bordeaux-Bègles profitait des semaines de coupures européennes pour se regénérer et ainsi être frais en championnat. Le résultat, c'est une qualification.

13 mai 2023 : Toulon battu par le Racing 92, l'UBB qualifiée

Le match retour entre le Racing 92 et Toulon fut largement scruté par les Bordelo-Bèglais. Le samedi 13 mai, à 17h, les Girondins avaient fait l'effort de s'imposer avec le bonus offensif face à Pau à Chaban-Delmas et prenaient six points d'avance sur Toulon, menaçants avant d'affronter le Racing 92. Mais pour se déplacer au stade Océane du Havre, les Toulonnais ont eu un problème de poids : l'obligation d'aligner un nombre élevé de JIFF.

La faute à un mauvais calcul en cours de saison, c'est donc avec une équipe plutôt remaniée que Toulon s'est déplacé sur la pelouse du Racing 92 et, logiquement, les Rouge et Noir n'ont pas fait le poids. Au final défaits, les Toulonnais ont donc offert à Bordeaux-Bègles sa qualification, à une journée de la fin de la saison. Bordeaux a ainsi pu préparer sereinement les dernières semaines de compétition.

28 mai 2023 : défaite à Mayol et pas de barrage à domicile

Elle n'avait rien d'anecdotique, cette dernière journée de championnat pour l'UBB. Outre le fait que le club girondin aurait pu chercher sa première victoire à Mayol depuis sa remontée en 2011, il fallait avoir la meilleure place possible en vue de la phase finale. Avec les défaites du Stade français et du Racing 92, l'UBB pouvait prétendre à un barrage à domicile en cas de victoire. Mais c'est avec une défaite décevante que les Bordelo-Bèglais sont partis du Var.

LE TABLEAU COMPLET DE LA PHASE FINALE DE #TOP14 ! \ud83d\udd34



Toutes les explications > https://t.co/yGfKSGWfhk pic.twitter.com/Pf4pWW3Md8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Sixièmes au final, ils doivent alors se coltiner un déplacement à Lyon en barrage, pour éventuellement se donner le droit d'affronter La Rochelle à Saint-Sébastien. Le parcours était déjà tortueux mais avec cette donnée en plus, le défi est plus qu'immense...