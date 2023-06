Comme souvent inconstant, le Lou a réussi à accrocher les phases finales grâce à quelques coups d'éclat. Retour sur cinq moments marquants de la saison rhodanienne avant le barrage entre Lyon et Bordeaux ce dimanche soir.

Brive gâche le réveillon

Englué en milieu de classement, Lyon doit se relancer face à Brive, lanterne rouge (J14). Une victoire le 31 décembre pour ensuite aller fêter la nouvelle année. Raté, les Coujoux viennent gâcher les célébrations. Les Brivistes, emmenés pour la première fois par leur nouvel entraîneur Patrice Collazo s'imposent à Gerland (30-27). Face à des Corréziens joueurs et survoltés, les Lyonnais se révèlent trop indisciplinés. Les joueurs de Xavier Garbajosa finissent mal l'année...

La conquête de l'ouest

Septième, Lyon se déplace sur la pelouse de La Rochelle, troisième, sans les internationaux, retenus avec leurs sélections. Les coéquipiers de Baptiste Couilloud s'imposent en démontrant de grosses aptitudes défensives mais aussi en étant réaliste offensivement (16-20, J17). Leur adversaire Romain Sazy va jusqu’à évoquer "un sentiment de honte" tel qu’il n’en avait "pas connu" auparavant suite à ce revers. Tout va bien pour Lyon qui passe au classement devant son adversaire de l'après-midi. Les Rhodaniens sont troisièmes. Ils ne sortiront plus du top six !

Lyon accueille l'UBB ce dimanche soir lors du deuxième barrage du Top 14. Devant leur public, les Lyonnais vont tenter de se qualifier pour les demies. Nos journalistes craignent que l'absence de Léo Berdeu handicape lourdement le Lou.https://t.co/7u3zZz9ptW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 4, 2023

La polémique Tuisova

"Quand tu as un joueur comme lui sur le terrain et qu’il est en forme, tu peux rêver grand. Malheureusement, il va nous quitter la saison prochaine. Je ne comprends pas comment c’est possible, comment on a pu laisser partir un joueur comme ça." Ces mots sont ceux de Léo Berdeu au micro de Canal+, après la dérive face au Racing le 25 février dernier (45-11, J19), futur club de Josua Tuisova, que l'ouvreur du Lou regrettera la saison prochaine, selon ses mots. Le président lyonnais Yann Roubert doit réagir : "Léo (Berdeu, N.D.L.R.) a voulu dire que "Josh" (Josua Tuisova, N.D.L.R.) était un joueur extraordinaire, rien de nouveau là-dessus, et que bien évidemment il allait nous manquer. Léo sait très bien qu'on n'a pas laissé partir Josua et qu'on n'a rien fait pour le laisser partir. C'était son choix de vie et son choix de carrière." Le demi d'ouverture originaire de Grasse pourra toujours se consoler avec un autre centre fidjien renommé la saison prochaine : Semi Radradra.

Une fin de Lou

Les Lyonnais ont besoin de victoires pour ne pas sortir du top six. C'est dans cette optique que le déplacement à Paris, un concurrent direct, s'annonce capital, le 14 mai dernier (J23). Ça se présente mal pour les Lyonnais menés 28-0 à la mi-temps. À la pause, les joueurs du Lou décident de prendre les choses en main et Baptiste Couilloud pousse une gueulante. Résultat, une folle remontée, 31-31 score final. Un succès primordial mais la scission dans les vestiaires éclate au grand jour. Lyon sera toujours maître de son destin lors de la dernière journée face à Bayonne.

Match nul complètement fou entre le Stade français et Lyon en clôture de la 25e journée de Top 14 !



Le résumé de la rencontre > https://t.co/Tk1SFeXm1g pic.twitter.com/LVvDYlmPtp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 14, 2023

Bayonne, une fin en apothéose

Une semaine après ce retour fulgurant à Paris, les Lyonnais doivent finir le travail contre Bayonne, dans ce qui est annoncé comme un huitième de finale, les Basques pouvant encore se qualifier. Si Lyon se fait peur en début de rencontre en concédant tôt un essai adverse, le Lou mène une grande partie de la rencontre et distance définitivement Bayonne à l'heure de jeu pour s'imposer avec le bonus 53-19. Sixièmes au coup d'envoi du multiplex de la dernière journée, les Rhodaniens profitent des revers de Bordeaux, du Racing et du Stade français pour aller chercher une troisième place et un barrage à la maison. "À la mi-temps à Paris, on croyait que tout était fini… Et une semaine plus tard, on termine à la 3e place après avoir peut-être réalisé notre meilleur match à domicile de la saison. On a été très inconstant, mais malgré tout, on a toujours gardé cet objectif de la qualification en tête", lâche Félix Lambey après le match contre l'Aviron. Contre Bordeaux, dans leur antre de Gerland, le Lou ne devra pas être une fois de plus inconstant pour se qualifier en demi-finale pour la première fois depuis 2019.