Heureux de la qualification acquise dans la douleur, l’international s’attend à un tout autre défi face au Stade toulousain…

Vous aviez dit avant le match que la saison serait ratée en cas de défaite. Est-elle donc réussie ?

Non, on voulait aller affronter cette belle équipe de Toulouse en demi-finale, ça passait par ce match contre le Stade Français. Ce n’était pas évident face à cette équipe et dans cette chaleur. Il fallait répondre présent. Nous n’avons pas réalisé une saison parfaite, nous en avons tous conscience. Mais nous sommes heureux de cette victoire et de cette qualification. Il faut savoir répondre présent dans les moments importants, aujourd’hui, nous l’avons fait.

Pensiez-vous que le carton rouge de Kremer allait rendre le match plus facile ?

Non, pas forcément. L’arbitrage rééquilibre souvent les choses. À un moment, Sekou (Macalou, N.D.R.L) plonge sur un ballon. Normalement, c’est carton jaune. Là, il ne l’a pas mis. Maintenant, l’arbitre a fait un très bon match, il n’y a rien à dire. Il a été cohérent dans toutes ses décisions. C’est sans doute pour ça qu’il est international. Et puis, on savait que même en infériorité numérique, rien n’était perdu pour le Stade français. Lors du match retour, ici à Jean-Bouin, c’est ce qui nous était arrivé (carton rouge de Poloniati) et nous avions quand même gagné.

Vous avez rapidement mené largement au score, seulement vous avez rencontré de grandes difficultés en conquête…

On savait que le jeu du Stade français s’appuyait essentiellement sur une grosse conquête avec des ballons portés et leur mêlée. Ils ont fait ça toute la saison et ça leur a plutôt bien réussi. Heureusement, on a su proposer autre chose, proposer surtout un peu plus de jeu et mettre de la pression sur leurs épaules. Et ça a marché.

Est-ce votre indiscipline qui vous a fait douter ?

L’indiscipline en mêlée, oui. Je le répète, le Stade français est ultra-performant dans ce secteur. En fin de première période, les Parisiens nous ont enfermés près de la ligne et ont enchaîné ballons portés et mêlées. C’est leur jeu. Après, quand ils ont essayé de jouer, nous les avons très bien contrés. Contrairement à nous, ils ont eu très peu d’occasions.

Le Racing 92 peut-il battre le Stade toulousain ?

Je ne vais pas faire de langue de bois, les Toulousains seront ultra-favoris. C’est une équipe très forte, très puissante, très complète. Une équipe qui joue un super rugby. Ce sera un très gros match face à ce qui se fait de mieux au niveau européen, voire mondial. Nous n’avons rien à perdre. On va se préparer au mieux et tenter un coup de poker.

Mais y a-t-il une bonne stratégie pour affronter le Stade toulousain ?

Il faudra les dominer, avoir plus le ballon, marquer aux bons moments et être meilleur en conquête qu’aujourd’hui (samedi). Après, nous avons d’excellents joueurs au sein de notre effectif, je pense que l’on peut rivaliser. On sait qu’ils vont se préparer comme des avions. Mais on n’a rien à perdre. Le meilleur sur le match gagnera.