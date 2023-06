Le troisième ligne international du Lou Dylan Cretin s’est avancé particulièrement déterminé, à la veille d’affronter l’UBB pour une place en demi-finale face à La Rochelle.

Comment sentez-vous votre équipe, à la veille de son barrage ?

Forcément très excitée, parce que c’est la meilleure période de la saison. C’est pratiquement une autre saison qui débute : il commence à faire beau, les matchs sont à éliminiation directe. Avant cela, il y a dix mois de travail pour en arriver là. On a un peu goûté à cette atmosphère la semaine dernière parce qu’on n’avait pas le droit à l’erreur contre Bayonne, mais cette fois on est vraiment dedans et on a envie de s’y jeter. Tout le monde attend avec impatience le coup d’envoi.

De l’extérieur, on se dit que le Lou peut avoir une bonne gueule de trouble-fête...

Trouble fête ? Peut-être qu’on ne nous attendait pas 3e, mais le Top 14 se joue sur 26 journées. Oui, on a eu des hauts, des bas, très hauts, très bas. Ça a été une saison classique, quoi, comme en vivent beaucoup de clubs en tout cas. On a fait notre chemin. L’équipe a réussi un match qui était abouti la semaine dernière, mais on a envie de faire encore mieux ce week-end. On essaie de progresser match après match.

Contre Bayonne, vous avez réalisé un de vos premiers machs pleins de la saison. Avez-vosu enfin trouvé la recette de la constance sur 80 minutes ?

La recette magique de la constance, je ne l’ai pas. Tout ce que je sais, c’est que lorsque nous avons eu de bonnes périodes durant la saison régulière, c’était lorsque notre préparation était bonne. Cette rigueur lors des entraînements, ça donne une basse solide sur laquelle s’appuyer. Ça a été le cas cette semaine et je pense que nous avons les clés en main pour performer ce week-end.

???? ?? ?????????? \ud83c\udf9b\ufe0f

Dernier entraînement intense avant le barrage face à l’UBB au Matmut Stadium de Gerland ce dimanche (21h05)\ud83d\udd34\u26ab\ufe0f

.#EnMeute#LOUUBB pic.twitter.com/Nf0EpBxstU — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 2, 2023

Un des objectifs du club était de retrouver le top 6 après 4 ans d’absence. En cas de défaite, la saison serait-elle réussie malgré tout ?

Non. Le Top 14, c’est deux saisons en une. La première partie sert à se mettre dans les 6. Ensuite, c’est une autre saison qui commence. En recevant en barrage, on a forcément envie d’aller plus loin, pas de s’arrêter là. Ce qui me rassure c’est que ce n’est pas du tout ce que j’ai senti, ni ce qu’on s’est dit entre nous. Tout le monde est déterminé à passer des caps. Clairement, ce serait un échec de s’arrêter là. Ce serait très dur.

Quel est le point fort de votre équipe en vue de ces phases finales ?

Le caractère de ne pas lâcher. On a connu des situations compliquées, mais on a su ne pas baisser les bras. Je trouve que l’équipe a du caractère. C’est ça une équipe, savoir se dire les choses même quand ça ne fait pas plaisir. Le groupe sait réagir à ces choses-là. Chacun sait que si on se dit certaines choses, ce n’est pas dans le but d’être méchant mais de grandir, pour rebondir derrière.

Votre équipe a pour caractéristique de bien finir ses rencontres, ce qui fut notamment le cas à domicile contre l’UBB durant la phase régulière avec un gros apport des entrants. Sera-ce encore la clé du match ?

On peut pas gagner un match à XV sur ces rencontres-là, c’est clair. Si à la 60e une des deux équipes connaît un gros trou d’air, elle le paiera cash. Nous, on sait qu’on peut compter sur un groupe de 23 joueurs et même bien plus, car beaucoup de joueurs méritants ne seront pas sur le terrain. Je n’ai pas de doute sur le fait que nos finisseurs donneront tout ce qu’ils ont, autant que ceux qui auront la chance de démarrer.