L’UBB s’est glissée dans le top 6. Qui l’aurait cru au mois de novembre ? Le bilan chiffré des performance des Bordelais n’est pas extraordinaire, c’est une certitude. Il fut teinté d’un soupçon de réussite. Mais il est venu couronner un collectif qui a su se remobiliser.

L’UBB n’est pas la favorite de ce dernier sextet du Top 14. La côte des Bordelais (pour être champion de France) est à 25 selon le site « Parions Sport » contre 2 pour le Stade Toulousain. C’est vrai que la saison des Girondins fut chaotique avec bien sûr le limogeage de Christophe Urios alors que le club était classé à la onzième place. L’événement a jeté un voile sombre sur la saison du club, mais son parcours ne fut pourtant pas si médiocre. Sous la conduite du duo Charrier-Laïrle (les adjoints de Urios), l’UBB a engrangé des bonus face à des adversaires à sa portée, elle s’est imposée à La Rochelle (excusez du peu).

Coup de pouce de Toulon

Les Girondins ont terminé finalement à la sixième place, mais ils se sont quand-même qualifiés dès l’avant dernière journée après leur succès bonifié contre Pau (28-0). Pour être honnête, les Bordelais ont aussi reçu un coup de pouce du destin, la fin de parcours totalement saccagée du RC Toulon.Le 6 mai, les Varois ont été battus à la surprise générale à domicile par La Rochelle pour qui ce match n’était pas une priorité (8-23). Puis ils ont été nettement surclassés au Racing (43-7), empêtrés dans l’affaire des JIFF . Un boulevard s’est ouvert pour Mahamadou Diaby et ses partenaires.

C’est vrai, les chiffres ne présentent pas l’UBB comme une équipe triomphante en termes de jeu, en tout cas si on la compare aux cinq autres qualifiés. Les Bordelais ne sont qu’à la cinquième place des pénalités obtenues, ils sont à la sixième place en pourcentage de possession, ils sont aussi sixièmes au classement des essais marqués : 53 contre 81 pour Lyon leur adversaire de ce soir, la différence est de 28 unités, ce n’est pas rien .

Victoire décisive et symbolique à La Rochelle

On ne peut pas dire que les Bordelais submergent forcément leurs adversaires. Leur rugby est davantage marqué du sceau du réalisme que celui de leurs concurrents. En revanche, les hommes de Laurent Marti dominent le classement des ballons joués au pied. Maxime Lucu a souvent recours à cette forme de jeu. Ils sont deuxièmes à celui des pénalités concédées, 10,4 de moyenne derrière La Rochelle, 10,2. Ils encaissent aussi assez peu d’essais, seulement 48, aussi peu que la Rochelle et le Stade Français par exemple, et beaucoup moins que Racing et Lyon (77 et 60). A La Rochelle, le 23 décembre, les Bordelais s’étaient imposés 12 à 8 sans marquer d’essai avec deux pénalités de Matthieu Jalibert et deux drops de Maxime Lucu et Tani Vili. On peut estimer que c’est de succès forcément laborieux qui a fait basculer la saison des Bordelais dans le bon sens.

\ud83d\ude4c l’@UBBrugby se qualifie pour la 3e fois consécutive pour la phase finale du @top14rugby !



\ud83c\udf99"On a fait preuve de caractère tout au long de la saison et on n’a rien lâché. L’UBB est encore là." @LucuMaxime #iloveubb #top14 pic.twitter.com/gKADdMcTol — UBB Rugby (@UBBrugby) May 13, 2023

Mais au coeur de l’hiver, ils avaient été raillés pour une série de trois matchs sans essais contre Castres, le Stade Français et Clermont (avec deux victoires tout de même). Frédéric Charrier nous a confié qu’un autre match a beaucoup compté dans les têtes : la victoire face à Perpignan, le 25 février : 43 à 7, six essais à un. La saison des Girondins a donc été marquée par des hauts et des bas, elle fut en dents de scie, cette qualification n’en est à nos yeux que plus méritoire.