Nasoni Naqiri a prolongé son contrat avec Soyaux-Angoulême de deux saisons. Le club charentais a annoncé l'information ce dimanche.

Nouvelle signature à Soyaux-Angoulême. Le club charentais a annoncé ce dimanche la prolongation de Nasoni Naqiri pour deux saisons de plus. Arrivé en 2021 au SA XV, le centre fidjien a joué 35 matchs en deux saisons et a marqué deux essais. Cette prolongation intervient après celles de Ben et Jacob Botica, notamment.

Pour rappel, Soyaux Angoulême a déjà enregistré quatre recrues pour la saison prochaine avec Sami Zouhaïr, Motu Matu'u, Alexis Levron et Corentin Glénat. Maintenus à la dernière journée de Pro D2, les Charentais espéreront vivre une saison plus sereine.