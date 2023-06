Ce dimanche, à Vichy, le CA Périgueux a remporté la finale du championnat de France de Nationale 2 en dominant Vienne sur le score de 39 à 20. Les hommes de Richard Hill ont marqué cinq essais contre deux pour les Viennois qui ont marqué coup sur coup peu avant l'heure de jeu.

Malgré une bonne entame et un sursaut d'orgueil de Vienne, les Périgourdins ont globalement dominé la rencontre. Plus puissants, à l’image de leur centre fidjien Hickes ou du troisième ligne centre Lambert qui a signé une excellente prestation, les joueurs du CAP ont marqué cinq essais par l’intermédiaire de Lambert, du centre Couturier, du flanker Konate et du pilier droit Dittus-Fletcher, qui a inscrit un doublé. Les Viennois ont marqué par leur centre international roumain Onutu, et leur capitaine et ailier Grange. Les deux formations évolueront en Nationale la saison prochaine.