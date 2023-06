Très ému après la rencontre, le capitaine catalan n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Patrck Arlettaz, tout en souhaitant ne plus jamais voir son équipe se retrouver en situation de disputer un nouveau barrage, particulièrement éprouvant pour les nerfs...

Quel est votre premier sentiment, après cette victoire synonyme de maintien ? Celui du devoir accompli, on imagine ?

Cet access-match, on l’a préparé depuis un moment, mais comme je l’ai répété toute la semaine au groupe, avant puis après : c’est un match qu’on aurait jamais dû le jouer. Je le pense sincèrement. On a laissé trop de points en route tout au long de la saison et se faire peur comme ça… À la mi-temps, je peux vous jurer qu’on n’en menait pas large. Le FCG réalisait une prestation de haute volée, ça aurait très bien pu basculer pour eux. Grenoble mérite nos félicitations. Nous, on a encore joué à se faire peur. Il faut qu’à l’avenir, on parvienne enfin à hausser notre niveau pour pas avoir à rejouer ce match.

Vous n’en meniez pas large à la mi-temps : quels ont alors été vos mots pour vous extirper du piège grenoblois ?

Il s’agissait de jouer plus intelligemment, tout simplement. On savait qu’il allait pleuvoir et pourtant, pendant les 40 premières minutes, on n’a pratiquement pas utilisé le jeu au pied. Cela ne revenait qu’à s’exposer dans notre camp, et on est tombé dans ce piège. La consigne à la mi-temps était simple : repartir chez eux et s’appuyer sur nos bases : la touche, la mêlée, la puissance. Et cela a beaucoup mieux marché.

On vous sent particulièrement touché après ce match...

Il y a des joueurs qui passent toute leur carrière à jouer le milieu de tableau, et donc à ne jamais connaître les émotions de la course au titre ou du maintien. Quand on le vit tous les ans, c’est éreintant. On a disputé deux finales de Pro D2, deux access-match. Mentalement, c’est dur. Le barrage d'accession, c’est horrible à aborder, parce que tu peux tout perdre. C’est pour cela qu’il faut que le club grandisse, qu’il monte vraiment dans le train et qu’on le pérennise mieux que ça à ce niveau.

Le maintien a-t-il été encore plus compliqué à aller chercher cette saison que la précédente ?

Je ne sais pas si on peut comparer. En tout cas, cela a été une saison extrêmement compliquée. On revient de loin. Franchement, c’est stratosphérique ce que l’équipe a fait. En janvier, on comptait 8 points de retard sur Brive... Mais il y avait un groupe fantastique dans un club qui l’est tout autant. Je ne dis pas ça pour le plaisir de br.. l’Usap mais parce que c’est la réalité : c’est un club fantastique, légendaire.

Un mot sur Patrick Arlettaz, qui a réussi son pari de maintenir l’Usap pour sa dernière en tant que manager ?

Patrick, il le sait, je lui ai déjà dit : c’est quelqu’un que j’aime profondément. Au-delà du technicien, c’est un homme qui m’a amené beaucoup. C’est lui qui m’a mis capitaine, il m’a donné beaucoup dans le bon et comme dans le mauvais, parce qu’on s’est souvent pris la tête. J’ai souvent collé avec son image, j’ai été beaucoup critiqué parce que j’étais pour certains son "fils". Mais Dieu sait que s’il m’a mis sur le terrain, ce n’est pas parce que nous avions une relation particulière mais parce que j’ai travaillé dur tant il ne m’a jamais fait de cadeau. Je suis content qu’il parte dans ces conditions et de l’avoir accompagné dans son histoire avec le Top 14. Ce qu’il a fait en tant qu’entraîneur et en tant qu’homme pour ce club est immense. C’est juste une belle personne qu’il s’agit de saluer à sa mesure.