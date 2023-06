Après la défaite des Toulousaines en demi-finale de l'Elite 1 féminine, leur manager Olivier Marin a regretté une conquête défaillante. Nicolas Tranier, manager de Blagnac, lui, s'est félicité de l'application du plan de jeu par ses joueuses pour se qualifier en finale.

Olivier Marin, manager du Stade toulousain, après la défaite de ses joueuses face aux Bordelaises (15-19) "Nous avons un peu d’amertume mais c’est comme ça, c’est le sport de haut niveau. La grande fierté que nous avons, c’est qu’il y avait six cadettes qui avaient été sacrées championnes de France l’année dernière. C’est un espoir pour l’avenir. On aurait aimé une autre sortie à nos deux entraîneurs, mais nous n’y sommes pas arrivés. Nous n’avons pas réussi à capitaliser sur les moments forts : nous avons passé toute la première mi-temps dans leur camp. Elles sont venues trois fois dans le nôtre, et ont marqué à chaque fois des pénalités. On a failli en conquête : même si les débats se sont équilibrés en mêlée, on a eu des difficultés en touche. À vrai dire, je ne me l’explique pas. Cela s’était bien passé sur nos deux matchs de poule, mais aujourd’hui nous avons été défaillants. Et malgré cela, on revient dans le match, au forceps. On manque beaucoup d’occasions en première mi-temps. Mais au moins, on n’a pas lâché dans le combat. On a manqué de lucidité, d’expérience et de maîtrise." Nicolas Tranier, manager de Blagnac, après la victoire de son équipe contre Romagnat (17-8)

"Je suis très fier du groupe. On est allé chercher cette finale, on travaille beaucoup là-dessus depuis plusieurs semaines. Notre plan était de contrer les Clermontoises en touche, pour les éviter de faire des ballons portés. Elles en ont fait un, et on a pris un essai sur le petit côté. Offensivement, on voulait éviter certaines zones et aller attaquer les couloirs. On voulait les déplacer, et mettre du rythme parce que leur cinq de devant reste beaucoup au centre du terrain. Cette défaite à Romagnat, il y a trois semaines, nous a donné une bonne piqûre de rappel. Derrière, on a gagné deux matchs et on espère en gagner trois. Bordeaux est très belle équipe, qui a signé un quasi sans-faute en championnat. Elles ne sont pas là par hasard. Ce sera du 50-50, mais elles seront chez elles. Après, on a montré aujourd’hui qu’on était capables de faire un coup."