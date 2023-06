Vainqueurs de Clermont et Agen, en demi-finale du championnat de France Élite, les Espoirs de Bordeaux-Bègles et Toulouse s'affronteront en finale, le 11 juin prochain.

Bordeaux-Bègles et Toulouse sont en finale. Les Espoirs bordelais ont battu Clermont, ce dimanche, en demi-finale du championnat Élite sur le score de 20 à 17. Les coéquipiers de Matteo Garcia ont longtemps été menés au score en deuxième période, à cause notamment de deux essais des clermontois Maguranyanga et Mey. Mais l'ASM a manqué douze points au pied et a permis à l'UBB de rester en course. Petero Mailulu a finalement crucifié les Auvergnats à une minute du terme.

Toulouse écrase Agen avec autorité

La deuxième demi-finale a été bien moins indécise. Les jeunes toulousains ont fait la différence en première période, grâce notamment à des essais de Théo Ntamack et Pouzelgues, Castro Ferreira et Ben Alla. Menés 29-7 à la pause, les Agenais n'ont jamais pu combler leur retard ensuite. Pire, les Haut-Garonnais ont aggravé le score pour s'imposer avec 28 points d'écart au final (49-21). En finale, les Rouge et Noir seront favoris sur le papier.

La finale du championnat Espoirs Élite aura lieu le 11 juin prochain.