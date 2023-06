Ce vendredi, un invité un peu spécial a fait son apparition sur la place du Capitole à Toulouse ! Pendant toute la journée, le trophée Webb-Ellis a attiré les regards, et il a fait un petit détour sur la plateau de La Troisième Mi-Temps du Midol. L'occasion d'évoquer toute la logistique qui existe autour de cette coupe tant convoitée.

Ce n'est pas pour rien que tous les rugbymen de la planète souhaitent la soulever. Le 28 octobre prochain, on connaîtra la nouvelle famille d'adoption de la Coupe du monde.

Mais ce 2 juin, c'est à Toulouse que le trophée Webb-Ellis a fait escale ! En marge du Toulouse Rugby Festival, des centaines de personnes ont pu approcher, admirer, et prendre en photo ce petit bijou.

Alors le trophée ne pouvait pas passer une journée entière dans la Ville rose sans faire un petit détour par le plateau de "La Troisième mi-temps" du Midol, délocalisé pour l'occasion. Pendant un peu plus d'un quart d'heure, ce fut le moyen d'en apprendre un peu plus sur ce trophée qui fait tourner tous les regards.

On y apprend notamment comment les voyages se déroulent, avec notamment des billets d'avions réservés spécialement pour celui qui fera le tour de la France avant d'arriver au Stade de France le 8 septembre prochain. Que du régal !