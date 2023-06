Alors qu’il n’aime rien tant que porter le ballon, le Lou affrontera dimanche une UBB qui n’a pas son pareil pour étouffer ses adversaires par son jeu au pied. Une opposition de styles qui a tout du piège parfait, dont le manager lyonnais Xavier Garbajosa estime que son équipe ne s’extirpera toutefois qu’à condition de rester fidèle à ses convictions.

Dans quel état d’esprit avez-vous senti votre groupe cette semaine ?

Nous sommes heureux de prolonger le plaisir une semaine de plus. Il y a du plaisir à être là, à s’être qualifié. On a la chance de recevoir un barrage à domicile, il y a de quoi être plutôt content, j’ai l’impression que l’aventure continue. Je n’ai pas ressenti de « ouf » de soulagement ni de décompression à l’entraînement, j’ai surtout vu des garçons sereins. La semaine a été relativement courte : il y a eu une phase d’analyse et de stratégie, puis on s’est entraîné tout à fait normalement.

Vous avez obtenu sur le fil le droit de disputer votre barrage à domicile. Le voyez-vous comme un atout ou comme une pression supplémentaire ?

Dans ce championnat, ce n’est pas parce qu’on reçoit qu’on est invincible. Ce spectre-là est cassé. Bien sûr, l’avantage de recevoir est toujours important dans un match de phases finales qui s’annonce dur, âpre. Ce sera un petit coup de pouce. La ferveur de la semaine dernière a touché les joueurs, cela peut amener un supplément d’âme important. Même si on sait que c’est d’abord sur le terrain que les choses vont se jouer, dans le souci du détail, de l’efficacité, de la discipline.

Croyez-vous votre équipe capable d’aller au bout sur trois matchs, au vu de son inconstance sur l’ensemble de la saison ?

L’irrégularité qui peut être la notre est aussi la même chez certains de nos concurrents, me semble-t-il. Il y a des équipes qui sont championnes d’Europe en ayant perdu plusieurs fois à domicile... Je pèse mes mots : le Lou est capable de réaliser des choses exceptionnelles, des choses qu’aucune autre équipe n’est capable de faire en Top 14 lorsque tout le monde est connecté aux autres. Mais à côté de ça, l’équipe est susceptible aussi d’une passivité incroyable, par moments. Le fait est qu’on se retrouve là, avec nos qualités, et qu’il s’agira de s’appuyer dessus pour l’emporter.

Vous parliez des temps faibles que peut connaître votre équipe : comment cherchez-vous à les travailler à l’entraînement ?

On a travaillé sur un mode un peu « chaos ». Avec les personnes du staff, on a cherché à trouver les outils pour reconnecter l’équipe sur des choses simples lorsqu’elle se retrouve dans le dur. Il fut un temps, dès qu’on enchaînait quelques fautes, on pouvait connaître des passages à vide dramatiques. Ça a été un peu moins le cas contre Bayonne, j’espère que cela va durer. Même si on sait bien qu’il peut toujours y avoir un couac... Ce qui me rassure toutefois, c’est que la force du Lou réside en une capacité de résilience exceptionnelle. Nous, tant qu’on sait qu’il reste du temps pour le faire, on sait qu’on est encore capable de renverser la table lorsque d’autres pourraient lâcher.

On a beaucoup parlé ces dernières semaines des moments difficiles vécus en interne. Cela peut-il paradoxalement constituer une de vos forces sur cette fin de saison ?

L’honnêteté et la transparence, c’est fondamental dans la relation d’un groupe. On ne peut pas faire l’unanimité quant à ses convictions ni plaire à tout le monde, mais l’essentiel, c’est qu’il y ait du respect entre les hommes. Il y a des aspérités dans cette équipe, c’est ce qui me plaît.

Si on vous dit, avant les barrages, que ce Lou a une bonne gueule d’outsider...

(il coupe) Avant la J26, nous étions la seule équipe à pas être encore mathématiquement qualifiée. On a certes terminé troisièmes, mais il faut avoir un devoir de mémoire. À la fin, on a mérité de se qualifier. Maintenant, on n’a plus qu’à espérer que tout le monde joue la même partition au même moment.

Pour parler de la rencontre, à quel genre de match vous attendez-vous contre l’UBB ?

À une confrontation très âpre, comme je l’ai dit. L’UBB est une équipe massive, forte en conquête, et dispose d’une charnière qu’on ne présente plus. C’est l’équipe qui utilise le plus le jeu au pied en Top 14, qui gagne le plus de mètres grâce à cette forme de jeu. Face à ce défi, il ne faudra surtout pas se dénaturer. Il y aura bien sûr un soupçon d’adaptation par rapport à ce que propose cet adversaire mais dans tous les cas, il faudra réussir à tout mieux faire qu’eux.

Le Lou est réputé pour porter beaucoup le ballon. Face à une équipe qui joue autant au pied que l’UBB, quel sera le ? Surjouer, ou évoluer contre-nature en leur rendant le ballon ?

L’UBB se dépossède beaucoup du ballon parce qu’elle est très forte en contre-attaque, avec un triangle arrière qui se projette très vite vers l’avant, fort de garçons qui ont de l’appétence pour les espaces comme Buros, Bielle-Biarrey ou Cordero. S’il faut s’adapter à ces caractéristiques, on a aussi nos propres qualités et notre propre culture de jeu. Au-delà de se focaliser sur l’équipe qu’on rencontre, on doit d’abord se concentrer sur nous-mêmes.