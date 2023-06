À l'occasion de Stade français - Racing 92 qui se déroule sur la pelouse du stade Jean-Bouin, la température du sol et de la pelouse synthétique a été mesurée à 57 degrés celsius.

Le soleil donne sur le stade Jean-Bouin ce samedi après-midi ! Le barrage entre le Stade français et le Racing 92 est bouillant, dans les tribunes oui, mais au sens propre du terme surtout. En effet avec la chaleur ambiante sur le capitale et la composition de la pelouse artificielle, la température du sol parisien "a atteint les 57 degrés", explique le diffuseur Canal+. Une température et des conditions tout simplement hallucinantes pour disputer un match de rugby. La température ambiante à Paris n'est pourtant pas choquante (25 degrés) mais le sol capte toute la chaleur.

Déjà connu pour brûler la peau, le revêtement et la chaleur ne font pas vraiment bon mélange. Cette rencontre, à guichets fermés, opposant le Stade français et le Racing 92 détermine qui sera en demi-finale face au Stade toulousain, le 9 juin à la Reale Arena de Saint-Sébastien.