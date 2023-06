Juan Martin Hernandez était de retour à Jean-Bouin à l'occasion du barrage entre le Stade français et le Racing 92. Légende du club parisien, l'Argentin a également joué pour les Franciliens entre 2010 et 2014.

Jean-Bouin a retrouvé son magicien. Juan Martin Hernandez était de retour dans l'antre du Stade français quatorze ans après son départ de la capitale, lors du barrage opposant le club parisien au Racing 92. "El Mago" a passé six ans dans la capitale (2003-2009) et a notamment soulevé deux fois le bouclier de Brennus, en 2004 et 2007.

Également joueur du Racing entre 2010 et 2014, Juan Martin Hernandez a surtout marqué l'histoire du club aux éclairs, avec des coups de pied magiques, 123 matchs joués et 581 points marqués.

Une éloge pour Imhoff

Interviewé par Canal + à la mi-temps du barrage entre le Stade français et le Racing 92, Juan Martin Hernandez en a profité pour vanter Juan Imhoff. "Il fait un bon match, il a marqué un essai, il est bien dans la mentalité. Il a encore les jambes mais il sait aussi se placer, il connaît par coeur le terrain de rugby et son expérience compte beaucoup pour ce genre de match".