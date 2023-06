La défaite du Stade français en barrage face au Racing 92 (20-33) a clos la carrière de Morgan Parra. Le demi de mêlée du Stade français a réagi avec émotion à l'issue de la rencontre.

Morgan Parra n'est plus un joueur de rugby professionnel. Le demi de mêlée du Stade français a terminé sa carrière suite à la défaite du club parisien en barrage face au Racing 92 (20-33). À trente-quatre ans, le numéro 9 parisien a donc dit adieu a dix-sept saisons au plus haut niveau (Bourgoin-Jallieu, Clermont et le Stade français).

Morgan Parra s'est d'ailleurs exprimé à l'issue de la rencontre, au micro de Canal +. "Cela fait bizarre, c'est quelque chose que jai connu toute ma vie. J'ai pris énormément de plaisir et cela a été une chance. Je n'ai pas fait le film de cette journée et je ne voulais pas le faire, j'ai été un privilégié de pouvoir vivre de ma passion, de jouer et de prendre du plaisir tous les week-ends. Il n'y pas un plus beau métier".

Une nouvelle carrière d'entraîneur dès cet été

Après une dernière saison au Stade français, Morgan Parra a surtout marqué le rugby tricolore lors de son passage à Clermont (2009-2022), où il a remporté deux boucliers de Brennus, en 2010 et 2017. Vainqueur du Grand chelem (2010) et finaliste de la Coupe du monde 2011, le demi de mêlée a connu 71 sélections avec le XV de France.

Dès cet été, Morgan Parra entamera sa deuxième carrière professionnelle, en devenant entraîneur adjoint au Stade français, aux côtés de Laurent Labit et Karim Ghezal. "Maintenant je vais entamer ma nouvelle vie, et je vais le faire à fond comme je l'ai toujours fait. J'ai également une vie de famille, même si je passerai encore plus de temps au stade en tant qu'entraîneur (rires). J'ai envie d'essayer cette expérience et on verra !" a conclu le futur technicien.