Grâce à son succès en barrage sur la pelouse du Stade français (33-20), le Racing 92 vient d'enchaîner une septième victoire de suite à Jean-Bouin. Il faut remonter à décembre 2017 pour retrouver trace d'un succès parisien.

Le Racing 92 est irrésistible à Jean-Bouin. Les Franciliens se sont imposés en barrage face au Stade français (33-20), dans une rencontre entachée d'un carton rouge à l'encontre de Marcos Kremer en tout début de partie. Grâce à cette performance, le Racing 92 rallie les demi-finales du Top 14 et retrouvera Toulouse, le week-end prochain.

Le Racing 92 se paie le Stade français et rejoint Toulouse en demi-finale !



Mais cette victoire accentue également la domination étonnante des Ciel et Blanc sur leurs voisins, à Jean-Bouin. La bande à Gaël Fickou vient en effet d'enchaîner un septième succès d'affilée dans l'antre parisien, toutes compétitions confondues.

Une domination sans partage depuis 2017

Alors que les Soldats Roses retrouvaient les phases finales deux ans après leur dernière apparition, déjà face au Racing, les hommes de Gonzalo Quesada ne sont pas parvenus à clore cette surprenante série. Tout a commencé le 30 septembre 2018. Portés par un grand Finn Russell et un essai de Virimi Vakatawa, les Ciel et Blanc étaient venus s'imposer dans la capitale dans une rencontre indécise jusqu'au bout (17-16, score final).

Dès lors, les hommes de Laurent Travers n'ont plus jamais donné le sourire aux supporters du Stade français. En 2019, les Franciliens n'avaient donné aucun espoir à leurs rivaux (victoire 25-9) avant un match bien plus serré l'année suivante (27-25). Antoine Gibert avait d'ailleurs donné la pénalité de la gagne sur la sirène. En 2021 et 2022, les Racingmen ont dominé de la tête et des épaules leurs affrontements à Jean-Bouin (victoires 36-21 et 22-9) avant un autre succès, en mars dernier (17-13).

Ces sept revers de suite pour le Stade français devront enfin être évacués la saison prochaine, où les Parisiens tenteront à nouveau de revenir en phase finale et, surtout, de passer le cap des barrages. Les Soldats Roses ne se sont plus qualifiés en demi-finale depuis 2015, année de leur dernier sacre.