Pour le troisième ligne du Stade français, Mathieu Hirigoyen, la discipline a été un facteur décisif du sort de la rencontre.

Le carton rouge de Marcos Kremer explique-t-il cette défaite en barrage ?

Forcément, ça nous a fait mal. On a fait la pire entame de match possible. On a eu beau imaginer tous les scénarios possibles, rien ne s’est passé comme prévu. Ce carton rouge, c’est le pire truc qui pouvait nous arriver. Après, comme tout au long de la saison, notre équipe a fait preuve de caractère, a réussi à revenir et à faire douter le Racing grâce à notre défense. On a réussi à mettre la main sur le ballon. Ce carton rouge et toute notre indiscipline nous ont coûté le match. Parce que nous avions réussi à revenir à égalité au tableau d’affichage. Et puis il y a eu ces deux pénalités en début de seconde mi-temps qui nous ont fait passer à moins six avec un carton jaune à la clé. C’est l’indiscipline générale qui nous coûte très cher. Sur un match de phase finale, ce sont des détails très importants. On a vraiment failli dans ce domaine.

Le Racing 92 se paie le Stade français et rejoint Toulouse en demi-finale !



N’est ce pas un peu à l’image de la saison ?

On a quand même été assez discipliné durant la saison. Je n’ai pas les statistiques en tête, mais je n’ai pas le souvenir de match où l’on a perdu à cause de notre indiscipline. On s’est battu toute la saison pour recevoir ce match de barrage à domicile. On s’était préparés pour un gros match avec ce groupe qui a travaillé dur toute la saison. On voulait vivre un rêve et aller jouer cette demi-finale à San Sébastian. On s’était préparé pour ça. Et malgré des erreurs que nous n’aurions pas dû faire, nous sommes restés dans le match. Ça fait vraiment chier.

Quelle était l’ambiance dans le vestiaire ?

Il y a énormément de déception. On voulait vivre une semaine de plus ensemble. C’était mitigé car des mecs très importants qui ont tout donné pour ce club vont nous quitter. Il y avait aussi de la fierté d’avoir joué avec ces mecs. On est des compétiteurs, la déception est donc très forte. On a vécu une aventure humaine très forte. C’est la fin de cette aventure malheureusement.